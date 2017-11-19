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В Москве открылись первые магазины сети MODI

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  • 19 Ноября 201723:57

MODI fun shop – новая сеть магазинов для России.  В основе философии марки - продажа уникальных товаров и дизайнерских решений, которые подарят позитивные эмоции покупателю.

В ассортименте MODI - более тысячи наименований товаров для самых различных случаев жизни.  Здесь можно купить все для веселых вечеринок, занятий спортом, декор для создания уюта в квартире, кухонную утварь, beauty-аксессуары, подарки, модные гаджеты и украшения к Новому году!

Над коллекциями, которые обновляются раз в месяц, работает команда молодых дизайнеров. Они учитывают  как тренды актуального сезона, так и потребности обычных жителей крупных городов, ведь каждая покупка в магазине должна приносить кроме отличного настроения еще и пользу.

Особенно приятно, что, сохраняя актуальность и высокое качество, товары продаются по очень доступным ценам. Именно поэтому в MODIобязательно захочется вернуться еще.

Несмотря на недавнее открытие первых магазинов сети, MODI примет участие в международной discount-акции Black Friday. Скидки на понравившиеся товары в период  с 24 по 26 ноября достигнут 30%.

Совсем скоро магазины сети откроются и в других городах России, а также заработает официальный интернет-магазин.

Официальный сайтhttps://modi.ru/

Магазины сети:

Арбат 25/36 , - ТЦ Ереван плаза, Б.Тульская  13, - ТЦ Атриум, Земляной вал 33, - ТЦ Галерея Аэропорт, Ленинградский пр-т  62 а, - ТЦ Капитолий, Севастопольский пр-т,  11е, - ТРЦ Columbus, ул. Красного Маяка 2б

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