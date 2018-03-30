В Москве открылся Музей моды Александра Васильева

В начале завершившейся недели историк моды открыл на ВДНХ выставочный цикл под общим названием «Музей моды».

В понедельник Александр Васильев представил гостям ВДНХ начало цикла выставочных проектов. В течение 2018 года в павильоне №16 «Гидрометеорология» историк моды организует три экспозиции, посвященные моде ХХ века: «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х». Проект получил общее название «Музей моды» и обещает стать одной из самых посещаемых выставок в Москве.