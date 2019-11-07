В Москве открылся самый большой магазин легендарной американской марки 5.11 Tactical

В Москве состоялось открытие самого большого в России монобрендового магазина марки 5.11 Tactical: на проспекте Вернадского появился еще один экипировочный центр сети ТАСТЕС - официального дистрибьютора знаменитой американской марки тактической экипировки 5.11 Tactical. В экипировочном центре представлен самый широкий ассортимент товаров и последних новинок тактического бренда. Поздравить с новосельем руководителей ТАСТЕС пришли партнеры компании, известные спортсмены, журналисты, блогеры и поклонники марки.

«Бренд 5.11 Tactical - это не просто тактическая одежда и снаряжение, это определенный стиль жизни. Мы хотим, чтобы наши магазины были не просто местом, где можно купить качественную одежду, но и местом, обладающим определенной атмосферой, объединяющим поклонников бренда», - считает руководитель компании ТАСТЕС Денис Яковлев, - «Мы увеличили пространство. Мы переехали ближе к метро, обеспечили удобную парковку, создали пространство, где людям будет комфортно. Мы надеемся, что это будет местом для общения единомышленников».

Мероприятие посетил президент World Extreme Cup по практической стрельбе Любар Новак. Он особо отметил соответствие нового центра мировым стандартам марки 5.11: «Я очень рад, что здесь вижу такой мировой стиль хорошего качественного магазина. Сотни тысяч стрелков по практической стрельбе во всем мире используют одежду 5.11. Это одна из самых лучших экипировок для спортивных стрелков по практической стрельбе. Желаю большого успеха команде ТАСТЕС».

Одним из почетных гостей праздника стал главный инспектор федерации практической стрельбы России Артем Травкин: «Я уже 17 лет являюсь поклонником марки 5.11. Это одна из самых динамично развивающихся компаний, производящих тактическую и повседневную одежду. Начиная свою деятельность на рынке очень жесткой конкуренции, победив таких сильных конкурентов как Blackhawk и Military Tec, марка 5.11 заняла одну из лидирующих позиций в этом сегмента. Компания TACTEC повторяет традиции компании 5.11 и очень динамично развивает российский рынок тактической экипировки. Я поздравляю компанию ТАСТЕС с открытием нового магазина, желаю дальнейшего процветания и победы над конкурентами».

Ведущим мероприятия выступил обладатель титула «Сильнейший человек России», президент Федерации силового экстрима, рекордсмен в тяге железнодорожного состава весом 365 тонн, знаменитый атлет – Вячеслав Максюта. Он также стал преданным поклонником марки 5.11: «Я не просто подружился с этой компанией, я в нее влюбился. Мне очень нравится работать с ТАСТЕС, они очень харизматичные, приятные ребята. Благодаря им я познакомился с маркой 5.11. Это удобная, надежная и очень функциональная одежда. Меня теперь все знакомые спрашивают, где я купил такие крутые вещи, а говорю, вот здесь, в ТАСТЕС! Здесь, ребята!»

По словам Екатерины Яковлевой, руководителя маркетинга и PR TACTEC: «Это огромный шаг вперед для развития сети. Мы рассчитываем привлечь новую аудиторию в том числе за счет того, что магазин находится рядом с метро. Это очень удобная локация. Мы возлагаем огромные надежды на это пространство. Мы очень тщательно готовились к открытию магазина: продумывали каждую деталь. К оформлению нового экипировочного центра была привлечена студия дизайна «АрхИдея». И, на мой взгляд, результат превзошел ожидания».

Мероприятия прошло в непринужденной и дружественной обстановке. Друзья и поклонники марки 5.11 Tactical, журналисты, спортсмены, блогеры поздравляли руководство компании, желали поступательного развития и успехов в бизнесе. Новый экипировочный центр TACTEC на проспекте Вернадского д.37, к.2. в БЦ «Форум Сити» не оставил никого равнодушным, тут действительно есть все, для тех, кто не мыслит своей жизни без активного времяпрепровождения и настоящих приключений.

Бренд 5.11 Tactical является одним из лидеров на рынке специального снаряжения и одежды для экстремальных условий. В ассортименте 5.11 Tactical представлены линейки для спорта, туризма, тактики и практической стрельбы, поэтому продукция этой марки пользуется спросом среди сотрудников силовых ведомств и специальных структур.