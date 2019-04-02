В Москве покажут фотографии Данилы Головкина

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка российского фэшн-фотографа.

Центр фотографии имени братьев Люмьер представит своим посетителям выставку одного из самых популярных российских фотографов Данилы Головкина. Проект получил название Faces и является своеобразным отчетом фэшн-фотографа за более чем десятилетнюю карьеру. В экспозицию, которая будет доступна для посещения с 16 мая, войдет более 60 работ Данилы, среди них, конечно же, портреты российских и зарубежных знаменитостей.