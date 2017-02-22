В Москве презентовали новую коллекцию белья от Chantal Thomass

В Москве состоялся показ новой коллекции белья Сhantal Thomass весна-лето – 2017 в честь открытия бутика в Галереях «Времена Года».

В Галереях «Времена года» сеть салонов «Эстель Адони» представила московской публике новую коллекцию женского белья Chantal Thomass весна-лето – 2017 в честь открытия именного бутика бренда.

Легендарный французский дизайнер Шанталь Томасс приехала в Москву, чтобы лично презентовать коллекцию.

Мадам Шанталь Томасс, любимый дизайнер Мадонны и Бриджит Бардо, прославилась тем, что первой стала создавать роскошное и модное белье с дерзким дизайном, предназначенное для того, чтобы делать женщин красивыми и привлекательными не только в глазах мужчин, но и в своих собственных.

«Я называю себя модным дизайнером, потому что для меня бельё – это мода, и я отношусь к нему именно так… Женщины обнаружили, что могут сами получать удовольствие и в первую очередь от красивого белья», – говорит Шанталь Томасс.

Шанталь Томасс не просто дизайнер, она ещё и муза для своего бренда. Личность создателя тут не менее значима, чем модели её белья. «Я была у себя первой моделью», – любит говорить Шанталь Томасс, имея в виду, что разделяет со своими клиентками общие ценности: стиль, чувство юмора, смелость, творчество и дух свободы.

В новой коллекции Chantal Thomass весна-лето – 2017 представлено все многообразие расцветок – от розового и ярко-красного до синего и бежевого. Забавные принты с ресницами и бабочками, рисунок в горошек, полоски и банты. Бра-балконет с коротким жабо на пуговках, пояс для чулок с задорными кармашками, ажурные колготки, расшитые цветами, чулки из тонкой сетки с бантами… Здесь есть чем удивить и порадовать.

Атмосфера нового московского бутика в Галереях «Времена года» соответствует концепции знаменитого французского бренда: это модный будуар, где современная женщина может скрыться от внешнего мира.

В бутике можно приобрести восхитительные бюстгальтеры, корсеты, чулки из регулярных и лимитированных коллекций Chantal Thomass или сделать индивидуальный заказ.

Гостями вечера стали Екатерина Стриженова, Виктория Андреянова, Настасья Самбурская, Ирина Безрукова, Тутта Ларсен, Елена Летучая, Дарья Гаузер и другие потенциальные покупательницы.

Михаил ГУРЕВИЧ