В Москве прошел фестиваль красоты и грации «Великая Россия» и премия «Великие Персоны 2019»

В начале июня на одной из современных площадок Москвы – Vegas City Hall, состоялся фестиваль-конкурс красоты и грации «Великая Россия 2019».

Самые красивые девушки страны поборолись за главные титулы и номинации: в категории «Мисс» первое место получила Дарья Матрюк, второе место – Елена Жуковская, третье – Лиана Казалиева в категории «Миссис» – Ксения Недодаева, второе место – Виолетта Антипина. За обладательницу Гран-При отправили 3098 смс-голосов, ею стала Валерия Сеннова.

Главных победительниц торжественного вечера определила коллегия звездного жюри.

Специальные номинации получили: Мисс фотомодель – Екатерина Дятко, Мисс грация – Татьяна Горкина, Мисс элегантность – Ильнара Ситникова, Мисс совершенство – Юлия Тенишева, Мисс очарование – Алина Кузьминова, Мисс бикини – Мария Козий и Miss Fashion|24 – Лиана Казалиева.

Третий сезон фестиваля был особенным: в рамках мероприятия прошла премия «Великие Персоны 2019», где были названы имена лучших в областях культуры, искусства, fashion и шоу-бизнеса. Лучшие цирковые артисты – Эдгард и Аскольд Запашные, Благотворитель и звездная мама – Эвелина Бледанс, Лучшая актриса театра и кино – Галина Данилова, Лучшая певица – Катя Лель, Лучший телеведущий – VJ АРЧИ, Хит 10-летия – Юрий Титов, Косметолога года – Карл Тавберидзе, Звездный папа – Жан Милимеров, Бизнес-тренер года – Виктория Заставская, Лучший музыкальный продюсер – Доминик Джокер, Start-up года – Элла Кауфман, Музыкальное открытие года – певица Egine и Паша Руденко.

Во время церемонии на сцене выступили Юрий Титов, Жан Милимеров, певица Egine и др.

Финальное шоу получилось ярким и незабываемым, а организаторы мероприятия Анна Гольдес и Ярослав Орлянский пообещали и в следующем году продолжить сложившуюся традицию вручения премии и наградить самых успешных представителей разных сфер деятельности.

Ведущими шоу стали Марго Бонджолатти и Дмитрий Володин.