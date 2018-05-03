В Москве прошел конкурс «Королева Москвы и Миссис Подмосковье 2018»

16 апреля в Москве, на Новом Арбате 21, прошел конкурс красоты «Королева Москвы и Миссис Подмосковье 2018» в рамках проекта Россия-Вселенная.

15 красивых девушек столицы боролись за корону первой красавицы и возможность представлять Москву и Подмосковье на всероссийском национальном конкурсе красоты Миссис Россия-Вселенная.

Главный приз, титул Королева Москвы 2018 и корону ручной работы получила Елена Киян, в категории Миссис победила Елена Фролова, в категории Мисс –Диана Кривинец. Светлана Акопова получила титул Миссис Подмосковье 2018, а Мисс Подмосковье 2018 стала Анастасия Мацук. Особой номинацией «Миссис талант» отметили Цимок Татьяну.

Девушки получили памятные подарки от партнеров конкурса, публикации в глянцевых журналах, а также обучение в школе Останкино.

Мероприятие посетило более 200 гостей, представителей бизнеса, культуры, спорта и шоу-бизнеса.

«Мисс Россия-Вселенная» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.

Конкурс является визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост. Жюри оценивают участниц по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.