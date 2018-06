В Москве прошел конкурс красоты и ума «Императрица России-2018»

10 июня в отеле «Корстон» в рамках премии «MAMA AWARD» прошел Всероссийский конкурс красоты, ума и души «Императрица России-2018».

Конкурс был приурочен к значимому празднику для нашей страны – ко «Дню России», проходящему 12 июня! Сам конкурс проходил в 3 этапа: предварительный отбор, подготовка к финалу и незабываемый финал. Предварительный отбор, где посредством кастинга судьбу девушек определил оргкомитет конкурса, выявил 23 финалистки. У жюри была непростая задача – путем нескольких отборочных туров, куда входили: представление-визитка, дефиле, творческий конкурс, интеллектуальный конкурс и вечерний наряд, выявить лучшую.

Путем решения жюри и зрительского голосования победительницей была выбрана Александра Третьякова из Москвы. Вместе с титулом «Императрица России», который она будет носить целый год, она получила уникальную императорскую корону, сделанную на заказ молодым успешным дизайнером-ювелиром Анитой Карабут.

Корону и титул Императрица столицы Москвы получила Ирина Бакирова.

Титул Императрица России интернациональная получила Снежана Мюллер, которая приехала на конкурс из Швейцарии.

Остальные титулы распределились следующим образом: первой Вице Императрицей России стала Олеся Скобцова из г. Санкт- Петербург, Гран-при Императрица России - Наталья Бортникова (г. Новокузнецк), а специальным призом Императрица спорта России была награждена Марина Филяева (г.Москва), 2-я Вице Императрица России ­– Мария Левина (г.Москва), 3-я Вице Императрица России – Оксана Вишняков (г. Новокузнецк) а, 4-я Вице Императрица России – Наталья Бородейко (г. Москва), премией национальной гордости с титулом Царица Кавказа была награждена Зара Багдасарян, которая также получила титул императрица музыки, а специальный титул Императрица России супермодель получила Екатерина Буракова из г.Воронеж.

По словам учредителя конкурса «Императрица России» в Москве, а также основателя 2-х ежегодных премий «MAMA AWARD» и «Семья года» Юлии Желваковой, данный конкурс был создан с целью возрождения традиций Великой Российской Империи и возвышения роли женщины в современном российском обществе. Это конкурс, который призван показать красоту не только внешнюю, но и невероятную красоту души русских женщин и вспомнить то время, когда страной правила Императрица! «Императрица России» – это не просто конкурс красоты, это серьезный социальный проект, на первый план здесь выходит интеллект и творческий потенциал претенденток, их кругозор и участие в общественной жизни России. В конкурсе принимали участие женщины в возрасте от 27 до 50 лет. Участницы – это целеустремленные, эрудированные, с активной жизненной позицией девушки.

Конкурс «Императрица России» впервые был учрежден в Санкт-Петербурге, а в этом году с успехом прошел в Москве, став одним из самых зрелищных конкурсов красоты и ума. Роскошные платья участниц, сделанные на заказ дизайнером Анной Часовских, весили более 15 кг, но благодаря индивидуально подобранным образам каждая конкурсантка смогла раскрыться в полной мере и подчеркнуть все свои индивидуальные сильные стороны.

Ведущими вечера были Алена Алимова и Борис Черкасов.

Партнерами конкурса «Императрица России» стали Надежда Олефир (OlefirN) – художница и владелица студии LusterDeco, международное брачное онлайн-агентство RSW Ирены Филипповой, самый юный дизайнер России Юляна Кузнецова, ювелирный бренд Monsoro Jewellery, эксклюзивные короны ручной работы от дизайнера Аниты Карабут и бренда Korona Mari, Мастерская Арбуз, сеть компаний Welss – крупнейший производитель в области аппаратной косметологии, парфюмерная компания АЮ DREAMS, Центр многоуровневого омоложения Sante Esthetique, Королевская вода, бренд Мистерия и его идейный руководитель Анна Часовских (бренд специализируется на пошиве и прокате великолепнейших платьев), дизайнер Кристина Белова, модельер Елена Грималовская, брачное агентство «Посольство брака», клуб красоты Секреты, Имидж-студия Wardrobe Rehab, стоматологическая клиника YOUR DENTIST, Фитнес-клуб OLYMP Kislovsky, городская студия по уходу за телом Litebody, парфюмер и аромопсихолог Анастасия Пич, Кофейная лавка-17, а также сеть салонов вечерних и свадебных платьев To Be Bridet, бренд Miss Lo и дизайнер Яна Недзвецкая.