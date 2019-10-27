В Москве прошел показ коллекции "Шотландия" бренда "Ульяна Кузнецова"

Вчера в Гостином дворе в рамках Недели моды в Москве прошел показ самого юного дизайнера Москвы. Идейному вдохновителю бренда Ульяне Кузнецовой всего восемь лет!

Рисунки, эскизы и картины Ульяны можно увидеть на выставках и в конкурсах, а также на изделиях бренда.

Показ открыл победитель шоу Успех на СТС и участник проекта "Голос-8" на Первом канале Ив Набиев с песней "Wake me up". А музыку для показа написал самый молодой композитор России Вадим Глазунов.

На подиум вышли звездные модели: телеведущая Ирина Сашина с дочкой Марией, актер, продюсер Николай Цонку с дочкой Амели, певица, экс-солистка группы "Сливки" Дарья Ермолаева с сыновьями Бруно и Максимусом Юрием, телеведущая Елена Обрезкова.

Показ бренда посетили чемпионка по художественной гимнастике, актриса Ульяна Донскова, ведущая Первого канала Ирина Пудова, блогер Мария Леонова, ведущая телеканала НТВ Ольга Жук, двукратная обладательница Кубка мира по спортивным танцам, советник министра спорта Московской области Елена Успенская, актриса Ева Авеева, абсолютный чемпион по бодибилдингу IFBB Юрий Голубев, главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, звездный тренер Андрей Лобков, актриса Мария Романова, чемпионка мира по художественной гимнастике, член сборной России по художественной гимнастике Вера Бирюкова и др.

"Когда нам с дочкой предложили принять участие в модном показе Ульяны Кузнецовой, мы очень обрадовались! - рассказала ведущая утренней программы "Настроение" на ТВ Центре Ирина Сашина. - И какого же было удивление, что самому дизайнеру, Ульяне, всего восемь лет!

Мы были в предвкушении чего-то очень яркого и необычного и не ошиблись! Интересная, стильная одежда, легкая и удобная - дочка сразу влюбилась в юбку-пачку и яркую сумку !Здорово, что точно такой же наряд нашёлся и для меня! Обожаю стиль family look, когда маиа с дочкой одеваются одинаково.Это очень объединяет и смотрится гармонично! Самая большая радость для Марийки была в том, что я ей в этот раз разрешила накрасить глаза тенями и губы блеском! (улыбается).

В целом нам все очень понравилось: красивая одежда, модная музыка, талантливые люди (мы познакомились с певцом Ивом Набиевым, за которого болеем в этом сезоне шоу Голос). Организаторы, дети и их мамочки - были просто супер активными, эмоциональными и добрыми - все помогали друг другу и были одной командой!"

Для того, чтобы разнообразить хмурую осеннюю погоду, дизайнеры бренда "Ульяна Кузнецова" разработали яркую одежду, взяв за основу принт шотландская клетка, а также аксессуары - береты из велюра и платки с креативным дизайном - для любого настроения!

Домашний интерьер тоже не остался в стороне. В коллекции есть линейка подушек с разными принтами. Кроме того, бренд представил сумки с медведем на шотландской клетки, которые особенно понравились мамам за их вместительность.

Бренд «Ульяна Кузнецова» – это не только одежда, это образ жизни, который заключается в любви к своей стране и к ярким краскам!