В Москве прошел показ Tegin. Весна-лето, 2020

27 ноября в Музее Москвы состоялся показ-перформанс весенне-летней коллекции марки Tegin.

Пространство Музея Москвы, заполненное атмосферой Tegin, собрало множество гостей, в том числе знаменитых поклонников творчества Светланы Тегин: Юлию Хлынину, Марьяну Спивак, Анну Цуканову-Котт, Дарью Мельникову, Анну Слю, Марию Опельянц, Анну Мишину, Агнию Кузнецову и других.

Героиней представленного гостям перформанса стала гомункул G – медленно оживающий вид, нашедший свою земную оболочку в виде женщины, почти неотличимой от реальной. Героиня коллекции хочет быть похожей на женщин времен Золотой эпохи Голливуда, она берет из разных времен и культур то, что ей нравится здесь и сейчас. В основе модельного ряда коллекции широкие расклешенные брюки свободного кроя с высокой талией на поясе, жилеты с воротником-шалью, летние пальто и вечерние платья с открытым декольте.

Коллекция создана из натуральных материалов: хлопка, льна, трикотажа, вискозы, органзы и шелка. Основные цвета коллекции: черный, белый, пудрово-розовый, оттенки синего, цвет топленого молока, серый.