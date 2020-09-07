В Москве прошел юбилейный сезон проекта «Мисс Федерация»

Вторник 25 августа стал поистине самым тёплым днем последнего летнего месяца. Таким его сделала не только ясная и теплая погода в столице, но и приятная атмосфера на финале конкурса красоты "Мисс Федерация" – нашумевшего проекта от агентства Irbis Media Group.

Престижное шоу длиною в 2 часа проходило в Доме торжеств "Государь". Роскошная площадка с контрастным интерьером в классическом русском стиле стала на это время сосредоточением красоты во всех проявлениях.

Финал 5-го сезона должен был состояться ещё в марте, но в связи со всем известными событиями, был отложен на неопределённый срок. Поменялась и площадка проведения, и концепция шоу. Но это оказалось к лучшему.

Проект задуман как самый этичный конкурс красоты, в котором все финалистки получают титулы, короны и подарки, которые крайне сложно унести в двух руках. Благодаря высокой организаторской подготовке девушки получают широкие возможности для ускоренного развития своей деятельности, чем бы они ни занимались. Публикации, эфиры, фотосессии, подбор спонсоров – все продумано до мелочей.

Учредитель "Мисс Федерация" Иван Ирбис:

"Я решил делать этот проект 5 лет назад после того, как побывал в жюри одного конкурса, в котором девушки, достигшие финала, не получали ничего. Мне стало обидно за них, ведь все так стараются, столько дней и даже месяцев готовятся. А в итоге все лавры забирает 1-е место, и для остальных праздник обретает вкус горечи. Я захотел создать не просто конкурс, а праздник для всех, где все было бы иначе, финалисты были бы одарены коронами и подарками. Я захотел – я сделал. Так все и началось".

Но несмотря на призы и такую концепцию" без проигравших", все 10 участниц волновались и выложились на все 100%. Конкурс проходил в 3 этапа: знакомство и дефиле, шоу талантов и проверка эрудиции. Перед выходом девушек на сцену вышли спонсоры проекта, рассказали о подарках и пожелали всем удачи. Среди призов: косметика, витамины, сертификаты на различные услуги и даже приложение с искусственным интеллектом.

И вот наступил час Х. Девушки по очереди выходили на сцену и дефилировали через весь зал "Государя" к столам жюри. Они удивляли своим образованием, активной жизненной позицией, талантами и красотой не только внешней, но и внутренней.

И, конечно, самым ярким впечатлением стал конкурс талантов. Зрители увидели настоящее шоу, в программе которого: живое исполнение песен, чтение собственных стихов, кулинарные угощения, показ собственной коллекции одежды и фееричный танцевальный номер.

Параллельно проходило голосование на сайте конкурса. Пользователи сделали свой выбор в пользу участницы Елизаветы. Девушке достался символичный дополнительный приз зрительских симпатий – термос. Еще один приз симпатий достался этой же участнице от дизайнера одежды Розы Минасян – она подарила авторскую футболку.

Ведущими вечера выступили Юлия Зубань и Иван Ирбис.

В жюри вошли: Наталья Бонд, "Лучший Турагент-2019", подарившая участницам сертификаты на поездку на Мальдивы, Мамунц Виолетта – врач-стоматолог, главный врач и владелица стоматологической клиники "Глобал Дент", председатель жюри – теле- и радиоведущая Ася Пугачёва.

Конечно же, самый эмоциональный этап церемонии – коронация. Удивительным образом в этот раз все ленты и титулы подошли к платьям девушек. Организаторы их не подбирали специально. Выглядело очень эффектно и стильно.

Финальным аккордом шоу стал праздничный торт в честь юбилея проекта. Ведущие попрощались до следующего года, и коронованных особ атаковали корреспонденты.

По решению жюри все титулы "Мисс Федерация-2020" распределены следующим образом:

"Прорыв года" – Диана Адейкина;

"Совершенство года" – Елизавета Чайкина;

"Модель года" – Юлия Исаева;

"Девушка года" – Оксана Ли;

"Открытие года" – Алёна Ольховская;

"Персона года" – Алина Лин;

"2-я Вице-Мисс Федерация" – Берта Вайс;

"Вице-Мисс Федерация» – Александра Брусенцова;

"Мисс Федерация 2020" – Милена Олленгрейн;

"Гран-При Мисс Федерация" – Кристина Духина.

Официальные партнёры "Мисс Федерация 2020": косметика Neutrale, инвестиционное агентство Artificial Intelligence, линия селективной косметики Omega Derm, витамины Merz, адвокатская контора Витталь, стоматология «Глобалдент", Марина Будник, Profi Hunt Travel, дизайнер-ювелир Михаил Малявко, дизайнер Роза Минасян.

Инфопартнеры: журналы Megapolis Time, PROдвижение, Moda Topical, Prime One, Ballare, Esque, издание Trend's People, порталы Night2day, Rclub.one и Ostrov.tv

Екатерина Кузнецова

Фото: Сергей Давидюк, Алексей Мешков

Источник: журнал Megapolis Time