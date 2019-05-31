В Москве прошла 10-я Международная Тату Конвенция

Международная Московская Тату Конвенция – это флагманское мероприятие с многолетней историей, самая крупная тату конвенция в России, задающая тон всей тату индустрии. Среди участников: лучшие тату мастера и студии, производители тату оборудования и профессиональные магазины, представители тату культуры и смежных отраслей.
2019 год стал для Международной Московской Тату Конвенции юбилейным. 26 и 26 мая лучшие мастера со всего мира и представители смежных субкультур собрались в большом и светлом павильоне выставочного центра "Сокольники", чтобы обменяться опытом, продемонстрировать свои работы и сделать сотни татуировок в неповторимой атмосфере праздника.
Иностранные гости:
В рамках своего первого (!) визита в Россию Расс Абботт (Russ Abbott / Ink & Dagger Tattoo) провел мастер-класс «Prototyping the Tattoo/Создание прототипа татуировки» и поделился профессиональными секретами с российскими мастерами.
Следующий звездный участник Конвенции – испанец Алехандро Прада (Alejandro Prada) не только провел мастер-класс по орнаментальной татуировке, но и занял почетное место в жюри на сцене Международной Московской Тату Конвенции.
Китайская делегация тату мастеров провела лекцию на тему истории китайской традиционной татуировки и увезла с собой львиную долю наград, заняв призовые места в конкурсе татуировок.
В этом году Международную Московскую Тату Конвенцию впервые посетили мастера из далекой Австралии Бенни Бонс (Benny Bones) и Джорди Кол (Geordie Cole).
Честь Англии защитили Ирис Лис (Iris Lys) и Морс (Mors).
Студии Inkonik из Бразилии и Timeless Tattoo из Мексики покорили сердца посетителей теплым южным темпераментом.
Развлечения:
В рамках Тату Конвенции прошла выставка ТВЭНТИ ЭЙТ, на которой была представлена серия холстов, арт-объектов и необычная коллаборация с молодой командой "Shoes Maker Lab".
Художник и дизайнер MAX13 в реальном времени создал граффити шедевр на стене из картонных коробок.
На персональной выставке Дмитрия Бухрова царила камерная атмосфера питерского квартирника.
Московская арт-группировка Artholics провела стрит-арт аукцион с лотами от граффитчиков, современных художников и самих тату-мастеров.
Помимо искусства, гости насладились экстремальным представлением от лучших райдеров России в дисциплинах BMX и MTB из команды Freestyleshow под бодрящий аккомпанемент секстета балалаек и баянистов оркестра имени Осипова.
Звезды шоу бизнеса тоже не смогли остаться в стороне: певица Ёлка, режиссер Валерия Гай Германика, блогер Слава Пантеров и спортсмен Джеффри Монсон посетили Московскую Тату Конвенцию и насладились творческой атмосферой фестиваля.
10-я Международная Московская Тату Конвенция стала настоящим событием не только в тату мире, но и далеко за его переделами: тысячи посетителей со всей России от Ростова до Екатеринбурга, сотни тату мастеров из самых разных уголков мира, ценители современного искусства и просто любители татуировок стали единым целым и доказали, что татуировка по-настоящему объединяет людей!
http://www.moscowtattooconvention.com/
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