В Москве прошла 10-я Международная Тату Конвенция

Международная Московская Тату Конвенция – это флагманское мероприятие с многолетней историей, самая крупная тату конвенция в России, задающая тон всей тату индустрии. Среди участников: лучшие тату мастера и студии, производители тату оборудования и профессиональные магазины, представители тату культуры и смежных отраслей.

2019 год стал для Международной Московской Тату Конвенции юбилейным. 26 и 26 мая лучшие мастера со всего мира и представители смежных субкультур собрались в большом и светлом павильоне выставочного центра "Сокольники", чтобы обменяться опытом, продемонстрировать свои работы и сделать сотни татуировок в неповторимой атмосфере праздника.

Иностранные гости:

В рамках своего первого (!) визита в Россию Расс Абботт (Russ Abbott / Ink & Dagger Tattoo) провел мастер-класс «Prototyping the Tattoo/Создание прототипа татуировки» и поделился профессиональными секретами с российскими мастерами.

Следующий звездный участник Конвенции – испанец Алехандро Прада (Alejandro Prada) не только провел мастер-класс по орнаментальной татуировке, но и занял почетное место в жюри на сцене Международной Московской Тату Конвенции.

Китайская делегация тату мастеров провела лекцию на тему истории китайской традиционной татуировки и увезла с собой львиную долю наград, заняв призовые места в конкурсе татуировок.

В этом году Международную Московскую Тату Конвенцию впервые посетили мастера из далекой Австралии Бенни Бонс (Benny Bones) и Джорди Кол (Geordie Cole).

Честь Англии защитили Ирис Лис (Iris Lys) и Морс (Mors).

Студии Inkonik из Бразилии и Timeless Tattoo из Мексики покорили сердца посетителей теплым южным темпераментом.

Развлечения:

В рамках Тату Конвенции прошла выставка ТВЭНТИ ЭЙТ, на которой была представлена серия холстов, арт-объектов и необычная коллаборация с молодой командой "Shoes Maker Lab".

Художник и дизайнер MAX13 в реальном времени создал граффити шедевр на стене из картонных коробок.

На персональной выставке Дмитрия Бухрова царила камерная атмосфера питерского квартирника.

Московская арт-группировка Artholics провела стрит-арт аукцион с лотами от граффитчиков, современных художников и самих тату-мастеров.

Помимо искусства, гости насладились экстремальным представлением от лучших райдеров России в дисциплинах BMX и MTB из команды Freestyleshow под бодрящий аккомпанемент секстета балалаек и баянистов оркестра имени Осипова.

Звезды шоу бизнеса тоже не смогли остаться в стороне: певица Ёлка, режиссер Валерия Гай Германика, блогер Слава Пантеров и спортсмен Джеффри Монсон посетили Московскую Тату Конвенцию и насладились творческой атмосферой фестиваля.

10-я Международная Московская Тату Конвенция стала настоящим событием не только в тату мире, но и далеко за его переделами: тысячи посетителей со всей России от Ростова до Екатеринбурга, сотни тату мастеров из самых разных уголков мира, ценители современного искусства и просто любители татуировок стали единым целым и доказали, что татуировка по-настоящему объединяет людей!

http://www.moscowtattooconvention.com/