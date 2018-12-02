В Москве прошла неделя благопристойной моды

Торжество стиля и красоты - так можно назвать показы «Russia. Modest Fashion Week», состоявшиеся 19-21 ноября в самом центре Москвы.

Единственный в России проект, на регулярной основе презентующий российской аудитории направление, объединяющее стиль, культуру, красоту и традиционные ценности, в очередной раз представил дизайнеров, создающих свои коллекции в направлении благопристойной моды. 3 дня, 18 дизайнеров, более 300 образов перенесли участников зрелищных показов в атмосферу безукоризненного стиля Modest Fashion, который поддержали и оценили такие мировые авторитеты, как Zara, Gucci, D&G, Max Mara, Marc Jacobs и другие.

В первый день свои коллекции представили следующие дизайнеры и бренды:

Gulfiya Bilalova г. Казань

Анна2Анна г. Москва

Irada г. Москва

Ikat me г. Москва (совместно с letta и обувным брендом MAD DAISY)

Tamila Izhaeva г. Грозный

Asian Spirit г. Москва (совместно с MAGIAMANUS и обувным брендом Az-ART)

Разные дизайнеры, различные коллекции, каждая из которых предоставила зрителям уникальный шанс познакомиться с современным взглядом на благопристойную моду и ощутить особую эстетику направления.

Второй день:

Lafisheva Z г. Черкесск

Hayat г. Санкт-Петербург

Ayna Izbasar г. Москва

Jana Segetti г. Санкт-Петербург

Lola Zhalolova fashion house г. Санкт-Петербург

Второй день, в основном, был посвящен коллекциям дизайнеров из Санкт Петербурга, которые раскрыли мир благопристойной моды для гостей «Russia.Modest Fashion Week», истосковавшихся по новым идеям и вдохновению на классических неделях моды.

Отдельно стоит отметить показ бренда «Hayat» впервые презентовавшего на подиуме в Москве коллекцию буркини.

Третий день:

By A.Zar г. Грозный

Ahada г. Саратов (совместно с обувным брендом Az-ART)

Показ обувного бренда Az-ART г. Москва

Маргарита Коковина г. Москва

Артем Леонов г. Липецк

Маленькая барышня г. Москва

LayLali г. Москва

Насколько широка аудитория Modest Fashion, настолько и разнообразны взгляды на уже знакомое для России направление скромной моды. И объединяет их одно – приверженность к стилю и желание дизайнеров продемонстрировать возможность выглядеть стильно и современно без необходимости отказываться от привычной скромности тем, кто следует ей в своей личной жизненной философии и вовлечен в правила культурных традиций.

Можно с уверенностью сказать, что показы «Russia.Modest Fashion Week» - это настоящее событие в мире благопристойной моды, каждое мероприятие которой отличается и держит интригу до самого начала показа. В этот раз организаторы разместили шоурум, в котором были презентованы коллекции дизайнеров-участников показов. И гости, безусловно, оценили это нововведение - ведь как иногда хочется примерить приглянувшиеся на показе платье!

Отдельно стоит отметить зону Relax, в которой уставшие от столичной суеты гости и участники показа могли отдохнуть в великолепных массажных креслах, за что большое спасибо компании Yamaguchi.

Настоящим украшением мероприятия стали манекены от компании «Royal Dress Form», которые создавали атмосферу элитного бутика в шоуруме «Russia.Modest Fashion Week», а домашняя кондитерская «Anna Cakes» порадовала маленьких гостей и участников показа сладким угощением.

Верно говорят, что «Russia.ModsestFashionWeek» объединяет: среди гостей показа можно было увидеть и представителей дипломатических миссий восточных стран, топ менеджмент крупных банков, финансовых холдингов, руководителей широко известных общественных организаций, деятелей культуры – всех, кто ценит и уважает индивидуальность и самодостаточность, понимает ценность персонального стиля. Поэтому слоган российской недели благопристойной моды звучит так: «Be Modest! Be Yourself!»

Мероприятие поддержали и заслужили искреннюю благодарность и доверие: «LaimaLux Group», «GoldWell», «Yamagochi», салон авторских букетов «Биография цветов»; Стратегические партнеры «Russia. Modest Fashion Week»: Юлия Бевзенко и компания “All about lux”, Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина, «International Buyers Hub», «Союз Русских Байеров»;

Юридическая поддержка и сопровождение: «JurTwins»;

Стратегические информационные партнеры: «FashionEducation.ru», «РИА Мода», «PROfashion», «Модная сеть: Moda.ru и Fashion.ru», «Intermoda», «Модный Magazin», «Календарь Модных событий», Проект MODA 24/7, «Русская мода», проект «Now you Know», «Magazine FMD/Fashion Marketing Design».

«Russia.Modest Fashion Week» - это возможность быть собой, сохранять ценности, оставаясь современным, своим в современном мегаполисе.

Фото - Dima Babushkin