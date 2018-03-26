В Москве прошла первая мультимедийная выставка о настоящей красоте "Антикастинг"

15 марта в Москве состоялась первая мультимедийная выставка о настоящей красоте «Антикастинг». О гармонии внешнего и внутреннего рассказали «живые полотна» с изображением участниц одноименного проекта.

Проект «Антикастинг» высказывается против абстрактных стандартов красоты – призывая искать баланс в сочетании внешней красоты с яркостью внутреннего мира. Возглавить кампанию пригласили актрису и блогера Ирину Горбачеву, с участием которой был выпущен иллюстрирующий концепцию видеоролик.

За время проекта к движению присоединилось 9 стран, 82 города, более 10 000 участников. 750 антикастинг-дней с успехом прошли по всей России и СНГ. Было рассказано более 2 000 историй о людях, которых номинировали близкие словами об их истинной красоте. 13 участников проекта стали героями фотосессии известного фотографа, мастера мирового уровня, Агаты Поспешинской, снимавшей для обложек Vogue, Harper’s Bazаar, Elle и других глянцевых изданий.

Именно фотографии участников, собранные в эксклюзивную книгу «Антикастинг. Что такое красота», стали основой для «живых полотен», представленных на выставке.

Во время выставки состоялся публичный разговор, в котором приняли участие известный эксперт мира моды Алена Долецкая, фотограф проекта Агата Поспешинска, актриса и блогер Ирина Горбачева и модель Татьяна Неклюдова. Они поделились своими представлениями о настоящей красоте и анонсировали старт следующего этапа кампании Oriflame по разрушению стереотипов – проект «У красоты нет возраста».

«Мне нравится быть частью бунта. А это настоящий бунт против стереотипов», – говорит Ирина Горбачева. «С проектом «Анткастинг» и кампанией «У красоты нет возраста» я чувствую себя частью настоящего Движения Освобождения и рада видеть, как нас становится все больше».

Весной 2018 года стартовала новая сезонная кампания «У красоты нет возраста», которая призвана разрушить возрастные стереотипы. Шведский бренд продолжает заявлять о том, что красота – это не только внешняя привлекательность, это совокупность качеств, идеальная гармония внутреннего и внешнего.