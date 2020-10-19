В Москве прошла премьера фильма «Доктор Лиза»

15 октября в столичном киноцентре «Октябрь» прошла премьера самого ожидаемого фильма осени - картины «Доктор Лиза», производством которой занимались «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа») и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ, при участии Take Shot и при поддержке Министерства Культуры РФ. Фильм посвящен памяти Елизаветы Петровны Глинки, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Картина получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

Историю об одном дне из жизни Доктора Лизы пришли посмотреть многие знаменитые гости. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка, Мария Ивакова, Агата Муцениеце, Юрий Чурсин, Марина Зудина, Павел Артемьев, Павел Санаев, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Согдиана, Екатерина Гусева и другие.

Картину представили её создатели: генеральные продюсеры Рафаел Минасбекян и Джаник Файзиев, ведущий продюсер Александр Бондарев, режиссёр Оксана Карас, актеры Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Евгений Писарев, Яна Гладких, Наталья Тетенова и другие члены съемочной группы.

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер картины: «Во-первых, спасибо всем вам, что в такой сложной эпидемиологической ситуации проявили мужество и пришли нас поддержать! Спасибо всем, кто создавал этот фильм, людям, которые отнеслись к нему, не как к проекту, а как к КИНО. Потому что на проекте работают, а кино ЛЮБЯТ! А это не одно и то же!

Мне кажется, получилось честное, пронзительное и очень светлое кино о самом важном. О доброте! Есть такое выражение - добро, это помощь до того, как попросили. Елизавета Петровна была безусловно добра».

Джаник Файзиев, генеральный продюсер картины: «В этой картине есть одна потрясающая фраза. Для меня она глобальная, как личность Доктора Лизы. Лизу спрашивают: «А ты что, всегда помогаешь всем этим людям?», на что она отвечает: «Они же люди. А ты бы что, не помогал?». Я каждый раз смотрю на этот момент и думаю: «чтобы хотелось помочь, нужно же что-то сделать?», но, оказывается, нужно быть просто человеком. О чем это кино - каждый решит сам. Я этот фильм люблю и безумно горжусь, что имею к его созданию отношение. Безумно люблю всех, кто это кино делал: и режиссера, и сценаристов, и всю съёмочную команду. Отдельная благодарность Саше Бондареву. Фильм получился благодаря его безудержному желанию сделать это кино - здесь его энергия, его здоровье».

Продюсер картины Александр Бондарев попросил со сцены почтить память Елизаветы Глинки минутой молчания.

«Спасибо огромное Глебу Глебович Глинке, супругу Елизаветы, который пустил нас в святая святых - в историю своей жизни, и даже по неопытности пустил киношников к себе в квартиру. Глеб Глебович стал так же полноправным соавтором сценария.

Каждая история начинается с человека, который дает первый импульс - «хватит размышлять, пора действовать!». Таким человеком стал мой товарищ, коллега Вадим Островский, продюсер телеканала НТВ, который в далеком 2017 году сказал мне два простых слова: «Приезжай, будем делать кино про Лизу». Спасибо большое, я помню об этом всегда», - сказал со сцены продюсер Александр Бондарев, который был другом доктора Лизы и продолжает быть волонтером её фонда.

Отдельно Александр Бондарев поблагодарил Министра культуры Российской Федерации Ольгу Любимому и ее команду, а так же медиахолдинг «Газпром-медиа» и Александра Жарова в частности за неоценимую помощь в продвижении фильма. В текущей ситуации организовать премьеру и прокат «оказалось чуть ли не сложнее, чем снять фильм», - признался продюсер.

Режиссёр Оксана Карас: «Я бесконечна благодарна за возможность прикоснуться к жизни такого человека, как Елизавета Глинка. За счастье поработать с невероятной командой, которая сейчас стоит за моей спиной. Эти люди - буквально мои крылья. Со мной рядом должна была стоять женщина в белом платье, я точно знаю цвет этого платья. Это Чулпан Хаматова, она душа этой картины. Сегодня Чулпан по объективным причинам не смогла присутствовать здесь, но отправила нам видео».





Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова записала видеообращение. Актриса обратилась с экрана к зрителям в шёлковом белом платье, в котором играла в фильме в одной из сцен.

«Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! Хочу сказать огромное спасибо всей команде: и режиссеру Оксане, и продюсеру Саше, и оператору Сереже, и каждому, каждому человеку, который участвовал в создании этого кино. Наша группа так сплотилась и для нас всех это немножко больше, чем кино. У меня появилось огромное количество новых, потрясающих, изумительных друзей.

Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в ее помощи. За то, что она, уже после своего ухода, передружила всех нас. За то, что она жива до сих пор, потому что она в моем сердце и в сердцах огромного количества людей», - сказала Чулпан в видеообращении.

ОДИН ДЕНЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ ВСЕХ:

Москва, 2012 год. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. В плане только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Лечащий врач вынужден выписать Еву из стационара. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребенок страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребенку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…

В широкий прокат #ФильмДокторЛиза выходит 22 октября

Прокат картины будет осуществлять дистрибьютор «Белые ночи»





Жанр: драма, 16+

Производство: «Киностудия КИТ» и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ

Дистрибьютор: «Белые Ночи»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский

Ведущий продюсер: Александр Бондарев

Сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Оксана Карас, Алена Санько

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.





