В Москве прошла премия «Топ 100 успешных людей России»

Премия «Топ 100 успешных людей России» - ожидаемое событие, знак признательности за выдающиеся достижения в различных областях. Со всей России за наградами приехали успешные и амбициозные представители бизнеса, эвент-индустрии, спорта, блогеры, тик-токеры, общественные деятели, журналисты. Заслуженные награды в этом году получили более 60 номинантов.

Особенно члены жюри отметили: бренд немецких презервативов MY SIZE, ставшие победителями в номинации «Инновация года», ювелирное ателье SOKOLOV под руководством Елены Левитской-Эриш, победившее в номинации «Лучшее ювелирное ателье», Андрея Пономарева - «Лучшее FASHION SHOW», Марину Корпан и ее «Лучший проект по похудению». Все внимание зрителей было приковано к Анжелике Лазаревой, одержавшей победу в номинации «Юная певица». Статуэтки и награды также получили: Лана Попкова – «Business woman», Ever VAL - «Поющий актер», Жанна Дымченко - «Руководитель года», Наталья Кузьменко - «Дизайнер года» и LE MONDE DES GOUTS - «Прорыв года в сфере выездного обслуживания».

Хедлайнерами Премии «Топ 100 успешных людей России-2021» стали: Ольга Бузова, дуэт #2Маши, DJ_PROJECT_S-BROTHER-S, которые не остались без статуэтки за их «Лучший DJ проект», а также американская рок-группа ROUX’D. Почётным гостем Премии стал солист группы «Руки вверх» - Сергей Жуков.

Ведущими Премии «Топ 100 успешных людей России-2021» стали Александр Олешко и Анна Калашникова.

Настроение лауреатам Премии создали Официальные партнеры, сделавшие приятные сюрпризы и подарки. Бренд Sokolov порадовал ювелирными украшениями, руководитель ювелирного ателье Елена Левитская-Эриш лично выходила на сцену и награждала некоторых победителей. Смущение и одновременно ажиотаж возник вокруг подарков от бренда презервативов MY SIZE, которые впервые представили себя в рамках мероприятия и сразу приковали к себе интерес журналистов и гостей. Компания «Современные технологии» позаботилась о здоровье номинантов и порадовала уникальным водорослевым продуктом Витамарин.