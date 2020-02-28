В Москве прошла пятая премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS

В Москве прошла пятая, юбилейная премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS. Премия по традиции проходила в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы – в пятизвездочном Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр. ПРЕМИЯ призвана оценить достижения в области культуры, искусства, моды, красоты, спорта и благотворительности и выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится лучше. Искрометную атмосферу на мероприятии создавал яркий и неординарный ведущий – актер и певец Дмитрий Нестеров. А украсило премию выступление потрясающих артистов – самобытной гитаристки Ирины Игнатюк, яркой певицы Marianna Mira, трепетной и пронзительной Ольги Невской, харизматичной группы INIMA, которая обещает стать настоящим прорывом в области российской музыкальной индустрии! А танец фрейлин из балета «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», в исполнении воспитанниц балетной школы «ПЕРВЫЙ ШАГ» не оставил никого равнодушным. Номинанты ежегодной международной премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS – успешные, яркие и талантливые представители шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и театра, спорта, благотворительности, искусства во всех его проявлениях. Это люди и проекты, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее. Не случайно символом премии стал цветок лотоса. Еще в глубокой древности розовый лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Нежный и на первый взгляд такой хрупкий, он обладает мощной силой и энергетикой, служит примером для тех, кто даже в самой трудной ситуации сохраняет оптимизм и веру в лучшее.

ПРЕМИАНТЫ THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS – 2020:

Номинацию СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ. За высокие достижения и многогранный творческий потенциал получил выдающийся фигурист Алексей Ягудин.

В категории МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ. За уникальность и многогранный талант номинацию получила певица и актриса Виктория Дайнеко

Номинацию в категории ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. За верность традициям и целеустремленность получила балетная школа Le Premier Pas (Первый шаг)

В категории МОДА И СТИЛЬ. За креативный потенциал и высокий профессионализм дизайнер haute coutur Наз Майер.

Номинацию ОБЩЕСТВО И КРАСОТА. За служение красоте получил конкурс красоты «Мисс Москва» в лице бессменного директора конкурса и идейного вдохновителя Татьяны Андреевой-Фальк.

Номинация в категории ПРИЗВАНИЕ. За создание лучшего женского премиум клуба MyQUEEN была вручена основателю клуба Марии Левиной.

Кондитер Алла Комиссарова стала премиантом в категории ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС. За профессионализм и преданность любимому делу.

Психолог Аннета Орлова получила заслуженную награду в категории ПСИХОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ. За целеустремленность и высокие достижения.

Первая фарма-космецевтическая линия препаратов, основанная на технологии регенеративной медицины pHformula получила номинацию в категории ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА. За инновационный подход и высокие стандарты.

За творческие успехи Сергею Романову, спортсмену, бизнесмену, общественному деятелю, обладателю титула Мистер Вселенная была вручена номинация в категории ОТКРЫТИЕ ГОДА. За многогранный творческий потенциал и харизматичность.

Легендарный, поистине народный композитор, заслуженный деятель искусств Александр Борисович Журбин стал премиантом в категории ЛЕГЕНДА. За преданность и служение Музыке.

В категории ПРОЕКТ ГОДА номинацию получил Экотехнобизнеспроект Город Будущего и Любви «РОМАНЬ». Авторы идеи и создатели проекта Анатолий Белоус и Юлия Бойцова рассказали об уникальности этого масштабного проекта и получили долгожданную награду.

Официальная часть закончилась дегустацией роскошного праздничного торта от кондитерского ателье «La Princesse Choco», который украшал розовый шоколадный лотос и лотерей с подарками от партнеров премии. Мероприятие посетило более 150 человек, среди которых были известные светские персоны, спортсмены, бизнесмены, представители бьюти и fashion индустрии, медицины, политики и общественные деятели.

Карина Мартиросян, учредитель премии, продюсер, издатель и главный редактор DVSTYLE MEDIA AGENCY: «Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни и мудрости. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться ко всем премиантам, партнёрам и гостям пятой, юбилейной премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS -2020. И пожелать всем процветания! Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют мир вокруг в лучшую сторону. Вами восхищаются, с вас берут пример и заряжаются вашей энергетикой. А это значит, что вы делаете мир вокруг лучше, красивее и благополучнее. Мы ждем вас вновь на грандиозном мероприятии, которое состоится в начале 2021 года! До новых встреч!» Организатор премии: DVSTYLE media agency и мультимедийный проект TheBeautyNews.ru. Генеральный партнер: Экотехнобизнеспроект Город Будущего и Любви «РОМАНЬ»

Партнеры премии: Ювелирное ателье БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР, женский премиум клуб MyQueen, Флотилия РЭДИССОН РОЙАЛ, ЛС (Лайк) Мьюзик Менеджмент, Шоколадное ателье La Princesse Choco, МАРИУМ БУТИК, Мастерская уникальных интерьерный украшений Bezloska, ателье индивидуального пошива «VESTORO», дизайнерский бутик ДУШЕГРЕЯ, косметическая компания ДЕОРА, MOSCOW LEVITATED WATER. Информационная поддержка: Дорогое удовольствие, Life-InStyle.com, Cetre, TheBeautyNews.ru, TheMoscowLife.ru, МОDA.RU, InterModa.ru, InterMedia.ru, TopLuxe, Moda Topical, Grand, LF CITY, CITYCELEBRITY.RU, 365mag.ru, PROStyle Journal, welcomeslyle.ru, podium.life, Modanews.ru, The Moscow Times, Freetime.ru, StyleNews.ru, ИА Intermedia, Luxury Media Group & MMG, На Рублевке LIFE, На Новой Риге LIFE, Рублевка GOLD, Радиус Города и другие.