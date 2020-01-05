В Москве прошла торжественная церемония вручения премии «Лучшие из лучших-2019»

29 декабря в банкетном зале «Басманов Hall» состоялось вручение премии «Лучшие из лучших 2019».

Организаторы церемонии награждения - «Продюсерский центр Оксаны Бондаревой» - подвели итоги главных светских премий Москвы:

- «Человек года 2019»;

- «Успех»;

- «7 лет Книге рекордов России»;

- «Лидеры мнений 2019»;

- «Кинопикник-2019»;

Символом премии «Лучшие из лучших 2019» стала красная лента, которую срывают на финише победители! И даже награды в этот вечер отразили дух соревнования - золотые медали для самых стойких, верных своему делу и, действительно, лучших людей нашей страны!

Гости премии в этот вечер не только поднимались на сцену за подарками, но и сами дарили музыкальные номера и поздравляли с наступающим Новым годом: Елена Летучая, Прохор Шаляпин, Алексей Зардинов, певица Egine, Афродита, Пьер Нарцисс, Евгения Рассказова, Карина Энв, Екатерина Директоренко, Евгения Щербинина, театральный центр «Станиславский», LEHOV & Yeti, Incoff, Настя Годунова. Также за наградами поднялись представители Максима Фадеева, Натальи Бочкаревой и многие другие.

Поддерживали, объявляли и награждали номинантов режиссёр и актёр Сергей Рублев, а также телеведущая канала Mediametrics, журналист Наиля Насипулаева.

В рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между «Продюсерским центром Оксаны Бондаревой» и Центром поддержки добровольческих движений «Единство» по развитию Всероссийского проекта «Свеча памяти».

Завершился праздничный вечер символическим «боем курантов». Организаторы премии «Лучшие из лучших 2019» выражают благодарность всем артистам, номинантам и партнерам за поддержку и помощь в организации!

До встречи на премиях в 2020 году!