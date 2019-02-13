В Москве прошла третья ежегодная премия «ALUSSO EVENT AWARDS 2019»

В Москве в одном из лучших ресторанов города Москвы «Гладиатор» состоялась церемония награждения премии для профессионалов в сфере бизнеса, красоты, благотворительности и творчества «ALUSSO EVENT AWARDS 2019».

Вручение премии три года назад учредила продюсер Анастасия Люссо, владелица продюсерского центра «ALUSSO» с целью выявить эталонных деятелей культурной, бизнес и благотворительной индустрий, способствовать объединению профессионалов для формирования высоких эталонов качества в упомянутых сферах, генерации свежих идей и новых перспектив развития.

В этом году в элитный эшелон по версии AEA-2019 вошли такие эстрадные исполнители как Антон Зацепин, Александр Попов, Анна Калашникова, Наталья Соловей, Никита Джигурда и Сара Окс, известная аудитории Союза женских сил по зажигательному эфиру программы «Женская логика» и таким хитам как «Нимфомания» и «Бородатый злодей», свежий дуэт с Никитой Джигурдой, уже набравший в Интернет более пяти миллионов просмотров.

Леван Тодуа стал фаворитом премии, получив номинацию и 4 спец.номинации, среди которых кумир года, победитель народного голосования, самый красивый дуэт светских ведущих года (совместно с Анной Калашниковой) и лучший светский репортер года.

Премию также получили автор хита «Орлы или вороны» Денис Разумный, экс-солистка группы краски Марина Иванова, Smooth – «Лучший проект года», дизайнер Иван Рыбников.

Награду получили не только артисты и певцы, но и люди других сфер деятельности. Например, Богдан Соколов, основатель и директор транспортной компании "ЛоджикТим", учредитель и руководитель компании по декорированию помещений "МодноZелено" стал победителем в номинации «Лучший руководитель года». В числе номинантов оказался даже бывший кандидат в Президенты, политик и общественный деятель Роман Худяков, Депутат Государственной Думы РФ шестого созыва, Председатель Всероссийской Политической партии "ЧЕСТНО".

Премией также была награждена Николь Тузани, получив номинацию «Лучший модный критик».

Наградой также выделили экстрасенсов и нумерологов: Корнееву Юлию и Дмитрия Шимко, Виктора Гатера и Оксану Скрицкую, а также парапсихологов и целителей. И даже ведьма была отмечена премией как «лучшая ведьма года», ею оказалась девушка с таинственным именем Варга.

«ALUSSO EVENT AWARDS 2019» присуждается не только тем людям, которые вносят свой огромный вклад в сферу своей деятельности, но и талантливым детям. В этом году специальную номинацию «Лучшая певица года JUNIOR» получила 7-летняя Сандра Гаделия. Сандра – участница телевизионных проектов «Лучше Всех» с Максимом Галкиным, «Король Караоке» на телеканале Карусель, а также актриса мюзикла «Пола Негри».

В конце вечера состоялся благотворительный аукцион, на котором собрали средства для подопечных благотворительного фонда «Жизнь с ДЦП», учредителем которого является актер Гоша Куценко. Специальной премией был удостоен одноименный благотворительный журнал, которому в этом году исполняется 10 лет.

Завершением вечера стал потрясающий торт от лучшего кондитера Юлии Лебедько, а также капкейки с логотипом премии от Татьяны Гузеря, а партнер премии «Винотека на Ленинском» провел дегустацию вин.

Помимо памятных статуэток, номинанты получили в подарки от партнеров:

Brit Hair Group, Загар на пляже, интернет-магазина elite-luxe.ru, МедЭстет, Розовый кролик. Партнером премии также стало агентство «OKey models Event», владелицей которого является топ-Модель и продюсер Ольга Кондакова.

Провели третью ежегодную премию «ALUSSO EVENT AWARDS 2019» светский ведущий Дмитрий Кушеверский и журналист, телеведущая Юлиана Голдман.