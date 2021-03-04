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Алексей Бобровский

В Москве прошла вторая международная премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS

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  • 04 Марта 202112:53

В конце февраля в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы, в пятизвездочном отеле МАРРИОТТ РОЯЛ АВРОРА, в шаговой доступности от главных достопримечательностей города Красной площади, Кремля и Большого театра с аншлагом прошла вторая международная премия в области строительства, архитектуры и дизайна THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS.

Премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS призвана оценить достижения и проекты в сфере дизайна интерьеров и архитектуры, наградить лучших дизайнеров и архитекторов, внесших яркий и значительный вклад в развитие современного строительного и интерьерного дизайна в России и за рубежом. Целью присуждения премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS является демонстрация общественности проектов и персон, дизайнеров, декораторов, архитекторов, архитектурных и дизайн бюро, интерьерных брендов и компаний - от отделочных материалов и технологий до мебели, а также оригинальных проектов городской среды и инфраструктуры, гармоничность и своеобразие творческого решения и средств для его реализации. Мероприятие посетили известные персоны и селебрити, топ-менеджеры специализированных компаний, дизайнеры, декораторы, архитекторы, представители тематических СМИ.

Провела премию модель и телеведущая, финалистка конкурса МИСС МОСКВА Анастасия НИКОЛАЕВА. А незабываемую и роскошную атмосферу на мероприятии  создали талантливые артисты - Валентина ТИМОЩУК, Марина БРИОЛИ, Григорий ГОЛИЦЫН, Жанна КОВАЛЕВА. Они украсили этот вечер красотой и талантом, и подарили всем гостям мероприятия незабываемые эмоции и вдохновение!

Все гости второй международной премии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS получили истинное удовольствие от прекрасного вечера, изысканного фуршета и интересного общения. А в конце вечера организаторы премии провели лотерею с замечательными подарками от партнеров мероприятия.

ПРЕМИАНТЫ международной премии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS -2020:

  • В категории «ЭЛИТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» бренд  Flat Stone™ получил номинацию «За инновационные технологии и высокое качество».
  • В категории «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» компания ART & DESIGN STUDIO  MATISS  SARTOYO получила номинацию «За креативный потенциал и уникальные технологии».
  • Номинация «ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ. За высокие достижения и профессионализм» была вручена Даниилу ФЁДОРОВУ.
  • Дизайнер и архитектор Алена ЧМ ЕЛЁВА  получила номинацию в категории «ИНТЕРЬЕРЫ  ПРЕМИУМ  КЛАССА.  За многогранный потенциал и высокий профессионализм».
  • В этом году  на премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS  впервые была выделена категория «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН». И в этой категории награду получили сразу два дивана:
  • Диван PAUL (O'PRIME) в категории  «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН» получил награду «За актуальный дизайн, экологичность и эксклюзивное качество».
  • Диван DUKE (O'PRIME) в этой же категории получил номинацию «За лучший дизайн, вариативность и высокие стандарты».
  • В категории «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ» номинацию «Лучший интерьер. Офис компании MAIL.RU в Санкт-Петербурге» получило архитектурное бюро «ПЛЮС АРХ».
  • В категории «ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За  профессионализм  и комплексный подход»  - номинацию получала ДИЗАЙН-СТУДИЯ ДУЭТ-L.
  • Номинацию в категории «LIFE STYLE MASS MEDIA. За преданность любимому делу и профессионализм» получил журнал «РОСКОШНЫЙ ДОМ».
  • Номинацию в категории «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За эксклюзивные интерьеры и лучшие номера класса люкс» получил отель МАРРИОТТ МОСКВА РОЯЛ АВРОРА.

КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, основатель и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU:

«Вот уже во второй раз мы проводим международную премию в области строительства, дизайна и архитектуры THE FASHION  HOME & INTERIORS  AWARDS. Премия проходит в кругу наших многочисленных партнеров и друзей, а самых ярких и успешных мы награждаем и отмечаем их профессиональные успехи. Это красивое мероприятие собирает самых успешных персон интерьерного рынка, представителей компаний и топ-менеджеров, профильных СМИ. В этом году это было непросто – мы 2 раза переносили премию по вполне понятным причинам, но в итоге все получилось. Хочу пожелать всем успехов и творческой реализации, финансового благополучия и, конечно же, здоровья! Творите, дерзайте, создавайте непревзойденные проекты и интерьерные шедевры. Мы ждем вас вновь на третьей премии THE FASHION  HOME & INTERIORS  AWARDS  2021, которая пройдет в октябре. До новых встреч!»

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ: ИЗДАТЕЛЬСТВО, PR-АГЕНТСТВО И ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР DVSTYLEMEDIA.RU  И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЖУРНАЛ FASHIONHOME.RU.

Благодарим ПАРТНЕРОВ ПРЕМИИ за сотрудничество и поддержку:

ОТЕЛЬ «МАРРИОТТ МОСКВА РОЯЛ АВРОРА», МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «O'PRIME», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИСТЕМА СТОУН», АРХИТЕКТУРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ «АЛЕНА ЧМЕЛЁВА».  А ТАКЖЕ КОМПАНИИ «КОНФАЭЛЬ»,  САЛОН КРАСОТЫ И КЛИНИКУ «ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК», ПАРФЮМЕРНЫЙ БУТИК «ЗАГАЛИЯ ПАРФЮМ», КЛИНИКУ «GRAND CLINIC»,  «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА», «ФЛОТИЛИЯ РЭДИССОН РОЯЛ», БУТИК  ПЛАТКОВ И АКСЕССУАРОВ «РУССКИЕ В МОДЕ», КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД  «HORSE FORCE», МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Q.M.AGENCY». 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ «НА РУБЛЕВКЕ ЛАЙВ» И «НА НОВОЙ РИГЕ ЛАЙФ», MMG.RU, CETRE, ОБРАЗ ЖИЗНИ.МОСКВА, ПОРТАЛ  LIFE IN STYLE, ЖУРНАЛЫ ELITE INTERIOR, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, МОДА ТОПИКАЛ, РОСКОШНЫЙ ДОМ, ТОП ЛЮКС, РАДИУС ГОРОДА И ДРУГИЕ.

ФОТО:  АЛЕКСЕЙ БОБРОВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, ЕВГЕНИЙ ВАВРЖИН, НАТАЛЬЯ ОВЧИННИКОВА.

ВИДЕО:  СЕРГЕЙ ШИРИНСКИХ

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