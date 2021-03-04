В Москве прошла вторая международная премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS

В конце февраля в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы, в пятизвездочном отеле МАРРИОТТ РОЯЛ АВРОРА, в шаговой доступности от главных достопримечательностей города Красной площади, Кремля и Большого театра с аншлагом прошла вторая международная премия в области строительства, архитектуры и дизайна THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS.

Премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS призвана оценить достижения и проекты в сфере дизайна интерьеров и архитектуры, наградить лучших дизайнеров и архитекторов, внесших яркий и значительный вклад в развитие современного строительного и интерьерного дизайна в России и за рубежом. Целью присуждения премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS является демонстрация общественности проектов и персон, дизайнеров, декораторов, архитекторов, архитектурных и дизайн бюро, интерьерных брендов и компаний - от отделочных материалов и технологий до мебели, а также оригинальных проектов городской среды и инфраструктуры, гармоничность и своеобразие творческого решения и средств для его реализации. Мероприятие посетили известные персоны и селебрити, топ-менеджеры специализированных компаний, дизайнеры, декораторы, архитекторы, представители тематических СМИ.

Провела премию модель и телеведущая, финалистка конкурса МИСС МОСКВА Анастасия НИКОЛАЕВА. А незабываемую и роскошную атмосферу на мероприятии создали талантливые артисты - Валентина ТИМОЩУК, Марина БРИОЛИ, Григорий ГОЛИЦЫН, Жанна КОВАЛЕВА. Они украсили этот вечер красотой и талантом, и подарили всем гостям мероприятия незабываемые эмоции и вдохновение!

Все гости второй международной премии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS получили истинное удовольствие от прекрасного вечера, изысканного фуршета и интересного общения. А в конце вечера организаторы премии провели лотерею с замечательными подарками от партнеров мероприятия.

ПРЕМИАНТЫ международной премии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS -2020:

В категории « ЭЛИТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» бренд Flat Stone™ получил номинацию « За инновационные технологии и высокое качество».

бренд Flat Stone™ получил номинацию В категории « ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» компания ART & DESIGN STUDIO MATISS SARTOYO получила номинацию «За креативный потенциал и уникальные технологии».

компания получила номинацию Номинация « ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ. За высокие достижения и профессионализм» была вручена Даниилу ФЁДОРОВУ .

была вручена . Дизайнер и архитектор Алена ЧМ ЕЛЁВА получила номинацию в категории « ИНТЕРЬЕРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА. За многогранный потенциал и высокий профессионализм».

получила номинацию в категории « В этом году на премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS впервые была выделена категория « ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН» . И в этой категории награду получили сразу два дивана:

. И в этой категории награду получили сразу два дивана: Диван PAUL ( O'PRIME) в категории «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН» получил награду «За актуальный дизайн, экологичность и эксклюзивное качество».

O'PRIME) в категории получил награду Диван DUKE (O'PRIME) в этой же категории получил номинацию «За лучший дизайн, вариативность и высокие стандарты».

В категории « КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ» номинацию «Лучший интерьер. Офис компании MAIL . RU в Санкт-Петербурге » получило архитектурное бюро «ПЛЮС АРХ».

номинацию » получило В категории « ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За профессионализм и комплексный подход» - номинацию получала ДИЗАЙН-СТУДИЯ ДУЭТ-L.

- номинацию получала Номинацию в категории « LIFE STYLE MASS MEDIA . За преданность любимому делу и профессионализм» получил журнал « РОСКОШНЫЙ ДОМ».

получил журнал « Номинацию в категории «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За эксклюзивные интерьеры и лучшие номера класса люкс» получил отель МАРРИОТТ МОСКВА РОЯЛ АВРОРА.

КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, основатель и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU:

«Вот уже во второй раз мы проводим международную премию в области строительства, дизайна и архитектуры THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS. Премия проходит в кругу наших многочисленных партнеров и друзей, а самых ярких и успешных мы награждаем и отмечаем их профессиональные успехи. Это красивое мероприятие собирает самых успешных персон интерьерного рынка, представителей компаний и топ-менеджеров, профильных СМИ. В этом году это было непросто – мы 2 раза переносили премию по вполне понятным причинам, но в итоге все получилось. Хочу пожелать всем успехов и творческой реализации, финансового благополучия и, конечно же, здоровья! Творите, дерзайте, создавайте непревзойденные проекты и интерьерные шедевры. Мы ждем вас вновь на третьей премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS 2021, которая пройдет в октябре. До новых встреч!»

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ: ИЗДАТЕЛЬСТВО, PR-АГЕНТСТВО И ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР DVSTYLEMEDIA.RU И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЖУРНАЛ FASHIONHOME.RU.

Благодарим ПАРТНЕРОВ ПРЕМИИ за сотрудничество и поддержку:

ОТЕЛЬ «МАРРИОТТ МОСКВА РОЯЛ АВРОРА», МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «O'PRIME», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИСТЕМА СТОУН», АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «АЛЕНА ЧМЕЛЁВА». А ТАКЖЕ КОМПАНИИ «КОНФАЭЛЬ», САЛОН КРАСОТЫ И КЛИНИКУ «ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК», ПАРФЮМЕРНЫЙ БУТИК «ЗАГАЛИЯ ПАРФЮМ», КЛИНИКУ «GRAND CLINIC», «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА», «ФЛОТИЛИЯ РЭДИССОН РОЯЛ», БУТИК ПЛАТКОВ И АКСЕССУАРОВ «РУССКИЕ В МОДЕ», КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД «HORSE FORCE», МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Q.M.AGENCY».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ «НА РУБЛЕВКЕ ЛАЙВ» И «НА НОВОЙ РИГЕ ЛАЙФ», MMG.RU, CETRE, ОБРАЗ ЖИЗНИ.МОСКВА, ПОРТАЛ LIFE IN STYLE, ЖУРНАЛЫ ELITE INTERIOR, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, МОДА ТОПИКАЛ, РОСКОШНЫЙ ДОМ, ТОП ЛЮКС, РАДИУС ГОРОДА И ДРУГИЕ.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ БОБРОВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, ЕВГЕНИЙ ВАВРЖИН, НАТАЛЬЯ ОВЧИННИКОВА.

ВИДЕО: СЕРГЕЙ ШИРИНСКИХ