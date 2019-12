В Москве прошло финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE»

В Москве при поддержке Европейской ассоциации конкурсов красоты и телеканала «Fashion | 24» состоялось финальное шоу Международного конкурса красоты «Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE».

Анна Гольдес и Ярослав Орлянский получили почетное право на проведения уникального проекта в России. Это был 25ый Юбилейный конкурс продюсерского центра Gold Production, который покорил сердцах Всех!

70 самых красивых девушек Мира боролись за главный титул конкурса Богини Вселенной.

На сцене Vegas City Hall была насыщенная концертная программа с участием звезд шоу-бизнеса: Викторией Пьер-Мари, Вокальной группы VIVA, певицей EGINE и др.

Уникальная сценография, авторские костюмы, греческая сказка, которая завоевала любовь зрителей этого события. Дизайнерские наряды для конкурсных выходов предоставили бренды свадебного центра КРИСТАЛ: Wedding Box, AngeLini и дизайнер Белла Новикова, а также бренд Donna Saggia.

В состав членов жюри вошли медийные личности России и зарубежья: Елена Бирюкова, Меседа Багаудинова, Виталий Абдулов, Карина Мишулина, Анатолий Руденко, Георгий Гапеев и Penoshinge Hango. На церемонии Grand Coronavon Show пьедесталы заняли следующие участницы: Анастасия Жучкова – Miss Fashion 2019|TOP-MODEL (Goddess of the Stars), Ксения Мандель – Missis Fashion 2019 (Goddess of the Earth), Leuane Coll Garbey – Miss Fashion 2019 (Goddess of the Sun). Обладательницу Гран-При конкурса выбирали в нелегкой борьбе путем смс-голосования наши зрители. В финальное состязание вышли участницы из Кубы - Yisel Criolla и Молдовы - Аурика Михай. С результатом 40621 голос победу одержала Аурика Михай, именно получила титул Goddess of the Universe 2019.

Партнерами мероприятия стали компании Частная галерея, LazerLove, Just Beauty Bar, фитнес клуб NeoFit, Levrana, Natural, Цветочный Бородач, фитнес клуб Классика, The Beauty Gene, Dzira, Кристалл, Angelini, Wedding Box, Donna Saggia, выездной салон Lexsa. Дизайнеры: Белла Новикова, Татьяна Субботкина и Ирина Дзедзичек.

Для тех, кто пропустил прямой эфир и не смог присутствовать на финальном шоу, у Вас есть уникальная возможность насладиться трансляцией мероприятия на телеканале FASHION |24.