В Москве прошло иммерсивное шоу в честь коллаборации IQOS с шеф-поваром Хуаном Амадором и миксологом Рене Соффнером

6 февраля в особняке Спиридонова в центре Москвы состоялась презентация коллаборации IQOS с экспертами вкуса — шеф-поваром Хуаном Амадором и миксологом Рене Соффнером. Презентация прошла в необычном формате иммерсивного шоу.

Гостям шоу предложили отправиться в путешествие, чтобы открыть для себя новые вкусы. В 4 залах особняка проходили мини-спектакли, сопровождавшиеся световыми инсталляциями и запахами. В каждом зале гостям предлагали комплимент от шефа и миксолога: десерт или напиток, вкус которого помогал еще глубже погрузиться в атмосферу.

Иммерсивное шоу на презентации коллаборации IQOS

Иммерсивное шоу, как и сама коллаборация, было вдохновлено красотой природы: солнечными закатами, жаркими летними днями, холодными туманными рассветами и ослепительными лучами заходящего солнца. Гостями шоу стали бренд-амбассадор IQOS Алена Долецкая, стилист и телеведущий Александр Рогов, редакционный директор Forbes Николай Усков и другие.

Рене Соффнер, Алена Долецкая и Хуан Амадор на мероприятии IQOS

Участники коллаборации — Хуан Амадор и Рене Соффнер — оба применяют в своей работе новые технологии и научный подход. Это и объединяет их с брендом IQOS. Хуан — владелец и шеф-повар ресторана Amador в Вене, единственного места в городе с 3 звездами Мишлен. У Рене свой бар The Kinly во Франкфурте, который входит в 50 лучших баров мира. Самого Рене журнал Falstaff признал лучшим бартендером 2019 года. Хуан и Рене используют в своей работе такие технологии, как вакуумная низкотемпературная готовка и ферментация. «Я использую много техник, в которых очень важен контроль температуры, так что мне очень близка философия IQOS», — подчеркивает Рене Соффнер.