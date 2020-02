В Москве прошло масштабное трейд-шоу RUSSIAN FASHION SHOW

Официальным партнером в этом году стала известная компания Mitsubishi Avilon. Шоу посетил Густаво Дуран, фэшн-фотограф из Бразилии, ставший амбассадором RUSSIAN FASHION SHOW. Грандиозное премиум-событие собрало на площадке AG LOFT около 700 гостей. В программе шоу были выступления участников "Голос", финалистки детского Евровидения, театра-студии "Непоседы", фестиваля детского творчества "Melon Kids" - Елизаветы Сметанниковой, Людмилы Бедрик, Екатерины Суша, Таисии Соловьевой. Ведущий мероприятия - шоумен, телеведущий 1 канала и канала "Россия 24" - Сергей Зайцев, а также Надежда Лысенко - Миссис Россия, Миссис Москва, национальный директор конкурсов красоты.

В показах приняли участие такие бренды одежды и дизайнеры, как TIXI, Elenita Rossa, MEK (Италия), IMBUE, Play Today, Sashel Atelier, Felizario, A.I.Kids, BHS, Lavaki, Evika Kids (Испания), Leya Me, Inter Kids Shop, Tatiana Saltovets, Anokhina Style. Режиссер - Татьяна Трутенко. Перфоменс шоу был представлен FikAsse, райтером, создателем граффити "Борщ", театром-студией "PersOna". За образы моделей отвечали мастера студии ZOYANIKI. Партнеры показов - магазин мягких игрушек HOLICH TOYS, детская мебель Wood Mami, эксклюзивные короны от Ксении Феевой, деревья Only Trees, сладости Angel Cakes. Организатор - Марина Кобина, директор всероссийского онлайн-конкурса для моделей THE SUPERFACE' Russia и сети модельных агентств RU.MODEL Management.