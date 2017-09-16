В Москве прошло первое в России BARBERSHOW Russia-2017

3 сентября 2017 года в TESLA.Place состоялось одно из самых зрелищных шоу мужской бьюти-индустрии за последнее время – первое всероссийское BARBERSHOW Russia-2017. Мероприятие посетило более 3000 человек.

Шоу барберов, которое организовала сеть барбершопов TOPGUN, стало поистине масштабным мероприятием для профессионалов, объединившим мастеров мировой величины. BARBERSHOW Russia-2017 посетили звезды мирового барберинга, которые в рамках незабываемого мастер-шоу продемонстрировали свой уникальный подход и видение в области создания мужского образа, различные подходы и техники стрижек из европейских и американских школ барберинга. ДЖОШ ЛАМОНАКА (Великобритания) – одна из самых ярких звезд барберинга, основатель глобальной академии Menspire; ЭРИК ПАЧИНОС (США) – американский барбер с мировым именем, который работал над имиджем звезд первой величины; BALDY – барбер из Великобритании, является лицом мужской индустрии красоты UK&Ireland. Он внес огромный вклад в развитие обучения по программе American Crew, за что получил титул UK&Ireland American Crew Elite. ПАОЛО И ЭЛИЗЕО САЛОМОНЕ (Италия) - настоящие профессионалы и мастера своего дела. Владельцы сети Barber Shop Crew, основатели бренда косметики для бороды Solomon’s Beard; КРИС БОССИО(США) — международный тренер и видеоблогер-миллионер, совладелец сети барбершопов Headlines, основатель марки средств ухода Tomb45; ДЖОШ О’МИРА-ПАТЕЛЬ (Англия) – представитель британской школы барберинга, международный преподаватель, который входит в ТОП-3 Лучший молодых барберов Великобритании.

В барбер-баттле, который проходил в отдельной зоне, прошел бой за главный приз – iPhone от TOPGUN, среди 24 барберов из разных городов России и СНГ. Приз получил Гарик Рахмонов из TOPGUN на Парке Культуры. Все участники получили призы от партнеров. Финалисты баттла получили ножницы KASHO.

По словам Эрика Фигероа, сооснователя крупнейшего сообщества, объединяющего барберов всего мира Barbershopconnect, аналогов в мире шоу для барберов, такого как BARBERSHOW Russia, нет. Также Эрик сделал официальное приглашение Алексею Локонцеву, генеральному директору и основателю сети барбершопов TOPGUN, на главное событие в мире барберинга США - Barbercon 2018. На мероприятии, которое состоится в Нью-Йорке в июне впервые будет российская делегация с барберами из сети TOPGUN.

Гости BARBERSHOW Russia-2017 стали свидетелями жарких барбер-баттлов, звездных поединков и мастер-классов от лучших мастеров. Также у всех пришедших была возможность выиграть ценные призы, а смельчаков, которые сделали татуировки TOPGUN ждали подарки, – iPhone7 новой лимитированной серии.

В рамках мероприятия прошли бои ММА в нескольких весовых категориях:

61кг - Кирилл Янтыков - Шейх-Ахмед Токаев. В поединке победу одержал Кирилл Янтыков.

77кг - Евгений Московченко - Шамиль Гаджиев. В поединке победу одержал Шамиль Гаджиев.

75кг - Амарбек Битимиров - Георгий Котов. В поединке победу одержал Амарбек Битимиров.

90кг - Михаил Долгов (Клуб РОДЪ) - Александр Маркосян (Клуб Завод). В поединке победу одержал Михаил Долгов.

В завершение вечера на сцену вышли звезды электронной музыки и популярные хип-хоп исполнители – группы Каста. Главным хедлайнером события стал Баста.

Гостями BARERSHOW Russia 2017 стали звезды эстрады и кино: Владимир и Маруся Левкины, Митя Фомин, Виктор Логинов, Кирилл Андреев и другие.

Генеральными партнерами BARERSHOW Russia 2017 выступили: American Crew – Official Supplier to Men, официальный поставщик профессиональной мужской косметики, WAHL - профессиональные парикмахерские инструменты, YCLIENTS - платформа автоматизации и онлайн-записи, природная артезианская вода с гуминовым комплексом COSMOS.

В выставочной зоне экспозиции было представлены продукция и услуги от более чем 25 компаний – производителей косметики и оборудования для парикмахеров, мужские бренды одежды и аксессуаров, элитные компании по сборке авторских мотоциклов, лидеры тату-рынка и многие другие: Panasonic, Tequila Espolon, Boro-da, TiGi, Lockstockandbarrel, Reuzel, Uppercut, Solomon's Beard, London Grooming, Galore Men, MYWAY, AFFLICTION, Trius, AromaJazz, Johnny`s Chop Shop, WOODI'S, Minibarber, Confederate, Harley Davidson, ICOS, KASHO. Комфортное размещение для организаторов и гостей BARBERSHOW предоставил Отель Вега Измайлово 4*.

Мероприятие прошло при информационной поддержке: Наше радио, журнала PRIDE, Ваш досуг, интернет-издания Дни.ру, журнала 4x4 Полный привод, TopGear, порталов Rap.ru, Life-InStyle, Season of Beauty, AllSeason, mybeauty.pro, msk-beauty.ru.

В планах компании TOPGUN провести BARBERSHOW Russia 2018 уже летом будущего года.