В Москве пройдет 16-я Международная модная неделя «Шапо» и 6-й кожевенно-меховой салон «МосФур»

Очередной сезон выставки «Шапо» состоится 4-7 сентября 2018 года в московском ЦВК «Экспоцентр», в павильоне №3, сообщают организаторы.

Гостей выставки ждут показы именитых дизайнеров, презентации работ студентов российских вузов, выступления детских театров моды, мастер-классы, а также сюрпризы от жюри. Впервые президент жюри Вячеслав Михайлович Зайцев представит часть своей коллекции ушастых талисманов – зайчиков, которых маэстро получил в дар от благодарных поклонников в России и за рубежом.

На открытии Модной недели «Шапо», 4 сентября в 13.00 состоится показ коллекции В.М. Зайцева «Национальное достояние», в котором будут задействованы около 100 моделей театра моды В.М. Зайцева.

После показа, в 14.00 на подиуме состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены картины художника В.М. Зайцева.

Также в этот день пройдет первое вручение ордена индустрии моды «За преданность профессии», учрежденного 12 июня 2018 года академиком моды В.М. Зайцевым и российской выставочной компанией ООО «Кордон». Председатель наградного комитета – Президент Российской академии моды, художник-модельер В.М. Зайцев.

По вопросам посещения и участию в мероприятиях обращаться

+7 495 933 37 97, info@kordon.ru

орг. комитет Международной модной недели «Шапо»