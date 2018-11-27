В Москве пройдет финал конкурса «Миссис Москва 2018»

2 декабря 2018 года в концертном зале «ORION HALL» пройдет финал ежегодного конкурса для красивых мам «МИССИС МОСКВА 2018».

Юбилейный XX конкурс «МИССИС МОСКВА 2018» станет по традиции одним из самых красивых событий в культурной жизни Столицы!

В программе вечера всех ждут яркие показы известных дизайнеров и модельеров, королевское шоу с участием 50-ти победительниц конкурсов за последние 20 лет, звёздный концерт и интригующий финал с церемонией награждения победительниц конкурса.

Конкурс станет предновогодним праздником для гостей и участниц!

Всех зрителей ждёт сюрприз - первый эксклюзивный показ коллекции из меха бренда «GNL BY ANGELICA» от АНЖЕЛИКИ АГУРБАШ, которая стала победительницей нашего конкурса «МИССИС РОССИЯ 2001». А также участницы конкурса откроют концертную программу показом авторской коллекции СВЕТЛАНЫ КОПНЕВОЙ, которая создаёт свои модели в редком стиле батика и нуно – войлока.

Почетными гостями и членами жюри станут Анжелика Агурбаш - заслуженная артистка Беларуси, певица, актриса, модель и телеведущая; Матвей Аничкин - легендарный продюсер, композитор, ученики которого становятся финалистами проектов «Голос», «Синяя птица»; Алла Духова – основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес»; Полина Диброва – «МИССИС РОССИЯ 2017»; Оксана Мажулис – профессиональная певица, Миссис Россия 2000, телеведущая, музыкант, актриса; Никас Сафронов - заслуженный художник России; Александр Назаров – композитор, музыкант, продюсер группы «Электроклуб»; Юрий Кузнецов – певец, автор песен, актер, сыграл короля русского шансона Михаила Круга; Валерий Дидюля – композитор, музыкант, гитарист-виртуоз, Евгеника Дидюля – известная модель, певица и актриса; Александр Карпиловский - российский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист; Сергей Маховиков — Заслуженный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий; Закопайло Андрей - чемпион Европы и мира по МУАЙ ТАЙ, актер, каскадер, ведущий телеканала "Точка отрыва"; Михаил Звездинский — поэт автор и исполнитель русского шансона; Ирина Сумникова - Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу; Татьяна Рогозина - известная поэтесса жена политика; Диброва Екатерина - президент корпорации RHANA, кандидат экономических наук; Максим Рыбаков - основатель компании «Пеликан продакшн», продюсер проектов на телеканалах «Пятница» таких как «Секретный миллионер», «На ножах»; Александр Пятков - народный артист России актёр театра и кино; Михаил Батов - почётный член королевского полка республики Таиланд Мастер по безконтактному бою! Кандидат психологических наук; Геннадий Гончаров - известный гипнотизер мирового уровня; Мария и Алексей Дорохины – солисты ансамбля МЧС России; Клара Кузденбаева - известный эксперт нумеролог, доктор психологии.

А также специальные гости конкурса - делегация приоров Европейского Ордена «СВЯТОГО ТЕОТОНИЯ».

В качестве почетных гостей мероприятия – звезды кино и шоу-бизнеса.

Организатор конкурса: Алла Маркина – президент фонда «Планета Женщин» и конкурсов красоты: «Миссис Москва», «Миссис Россия», «Королева Планеты», «Королева Музыки» с 1998 года.