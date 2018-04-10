Эксперты соберутся 12 апреля, чтобы обсудить влияние современных технологий на развитие модной индустрии.

Уже в девятый раз в Москве пройдет конференция Conde Nast Digital Day. Мероприятие состоится 12 апреля и соберет большое количество профессионалов из разных сфер бизнеса: от рекламщиков и маркетологов до ретейлеров и IT-разработчиков.

Основными темами CNDD 2018 традиционно станут изменение медиапространства, цифровой маркетинг и актуальные тенденции digital-рынка. Особое внимание организаторы и эксперты уделят технологиям, которые повлияют на индустрию в ближайшее время, а также инновациям, способным увеличить прибыль. Приобрести билеты на CNDD можно через официальный сайт конференции.