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Артем Кузелев

В Москве пройдет конференция Conde Nast Digital Day

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  • 10 Апреля 201813:58

Эксперты соберутся 12 апреля, чтобы обсудить влияние современных технологий на развитие модной индустрии.

Уже в девятый раз в Москве пройдет конференция Conde Nast Digital Day. Мероприятие состоится 12 апреля и соберет большое количество профессионалов из разных сфер бизнеса: от рекламщиков и маркетологов до ретейлеров и IT-разработчиков.

Основными темами CNDD 2018 традиционно станут изменение медиапространства, цифровой маркетинг и актуальные тенденции digital-рынка. Особое внимание организаторы и эксперты уделят технологиям, которые повлияют на индустрию в ближайшее время, а также инновациям, способным увеличить прибыль. Приобрести билеты на CNDD можно через официальный сайт конференции.

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