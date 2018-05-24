В Москве пройдет конкурс «Императрица России-2018»

10 июня в отеле «Корстон» состоится одно из красивых событий – самый российский конкурс красоты, ума и души «Императрица России-2018» в рамках премии «MAMA AWARD».

Данный конкурс создан с целью возрождения традиций Великой Российской Империи и возвышения роли женщины в современном российском обществе. Это конкурс, который призван показать красоту не только внешнюю, но и невероятную красоту души русских женщин и вспомнить то время, когда страной правила Императрица!

Конкурс приурочен к значимому празднику для нашей страны – ко «Дню России», проходящему 12 июня!

«Императрица России» – это не просто конкурс красоты, это серьезный социальный проект, на первый план здесь выходит интеллект и творческий потенциал претенденток, их кругозор и участие в общественной жизни России. Участницами являются успешные женщины, которые будут бороться за титул и уникальную императорскую корону, сделанную на заказ лучшими российскими ювелирами.

Обладательница титула «Императрица России» выполняет миссию национального масштаба: на протяжении всего года победительница конкурса должна представлять Россию на международном уровне, участвовать в социальных и культурных проектах гуманитарной направленности и нести почетное звание не только самой красивой и сильной женщины, но и олицетворять представительницу царского рода, Госпожу, настоящую Женщину, Любовь.

Титул «Императрица России» – это не только слава и дорогие подарки, это каждодневная работа и большая ответственность не только перед собой, но и перед всей страной.

Конкурс «Императрица России», который впервые был учрежден в Санкт-Петербурге, в этом году проводится и в Москве и станет одним из самых зрелищных конкурсов красоты и ума.

Несколько фактов о конкурсе:

Роскошные платья участниц, сделанные на заказ дизайнером Анной Часовских, весят более 15 кг.

Победительница получит поистине царский подарок – уникальную императорскую корону, сделанную на заказ лучшими российскими ювелирами по образцу короны, ранее принадлежавшей императорскому двору Романовых.

Инсталляция-фотозона с золотым императорским троном

На финальной церемонии будут присутствовать политики, представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса, СМИ.

Место проведения конкурса: Korston Club Hotel, ул.Косыгина,15, зал «Шантан»

Программа конкурса:

18.00 – сбор гостей, фуршет

18:30 – конкурсная программа

21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу возможны интервью и фотосессия)

Состав жюри: Сергей Зверев, Евгений Папунаишвили, певица Юлия Беретта, редакторы глянцевых журналов, обладательницы титулов «Миссис Москва» и «Миссис Россия»

Программа мероприятия:

На конкурсе будет представлено 30 участниц, которые поборются за первое место!

Участницы будут выполнять творческие задания, рассказывать о себе, отвечать на вопросы жюри.

Зрителей ждет концерт звезд российской эстрады и выступление участника проекта «Голос».

Ждем Вас на самом главном и поистине российском празднике красоты!

http://empressofrussia.ru