В Москве пройдет первое барбер-шоу – Barbershow Russia 2017.

3 сентября 2017 года на одной из лучших и высокотехнологичных event-площадок страны – TESLA Place состоится грандиозное событие в сфере барберинга – первое всероссийское BARBERSHOW Russia-2017.

С 14:00 и до 23:00 вы будете участниками одного из самых зрелищных шоу мужской бьюти-индустрии за последнее время.

Шоу барберов, которое организует сеть барбершопов TOPGUN, – событие года, поистине масштабное мероприятие для профессионалов, объединившее мастеров мировой величины.

В рамках мероприятия пройдут барбер-баттлы, показы, звездные поединки, мастер-классы от лучших мастеров, а также бои без правил, в которых настоящие храбрецы смогут бросить вызов профессионалам и устроить настоящее сражение в барберском кресле. В программе шоу – выступления звезд электронной музыки и популярных хип-хоп исполнителей. Главный хедлайнер события - Баста.

BARBERSHOW Russia-2017 посетят звезды мирового барберинга, которые в рамках незабываемого мастер-шоу продемонстрируют свой уникальный подход и видение в области создания мужского образа.

Генеральным спонсором BARERSHOW выступает производитель косметики American Crew.

Звездные участники программы: ДЖОШ ЛАМОНАКА (Великобритания) – одна из самых ярких звезд барберинга, основатель глобальной академии Menspire;

ЭРИК ПАЧИНОС (США) – американский барбер с мировым именем, который работал над имиджем звезд первой величины. Основатель бренда Pacinos signature line; ПАОЛО И ЭЛИЗЕО САЛОМОНЕ (Италия) - настоящие профессионалы и мастера своего дела. Владельцы сети Barber Shop Crew, основатели бренда косметики для бороды Solomon’s Beard; КРИС БОССИО(США) — международный тренер и видеоблогер-миллионер, совладелец сети барбершопов Headlines, основатель марки средств ухода Tomb45; ДЖОШ О’МИРА-ПАТЕЛЬ (Англия) – представитель британской школы барберинга, международный преподаватель, который входит в ТОП-3 Лучший молодых барберов Великобритании.

Важным дополнением программы станут подарки от спонсоров, розыгрыши ценных призов, а также эксклюзивные предложения от лучших европейских и американских производителей мужской косметики и инструментов для барберов, подготовленные специально для BARBERSHOW.

Цель мероприятия: собрать на одной площадке всех неравнодушных к искусству барберинга, вдохновить мужчин на новые образы, барберов — на новые вершины профессионализма, вывести культуру барбершопов на новый уровень, а также привлечь широкую аудиторию к перспективно-развивающемуся направлению бизнеса.

Генеральный директор сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев уверяет, что этот день станет самым запоминающимся среди мужчин, неравнодушных к своему внешнему виду, ценящих хороший сервис и серьезное отношение к своему делу.

Место проведения: TESLA Place

Начало мероприятия: 14.00.

https://barbershowrussia.com/