В Москве пройдет премия телеканала FASHION |24 и международный конкурс красоты «Miss Fashion 2019» Goddess of the Universe

26 ноября на одной из современных площадок Москвы – Vegas City Hall состоится Финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE» и премия телеканала FASHION |24 «Модные персоны».

Более 70 самых красивых девушек из 20 стран мира будут бороться за главный титул конкурса «Богиня Вселенной». На сцене концертного зала Vegas City Hall состоится насыщенная концертная программа с участием звезд шоу-бизнеса — греческая сказка для настоящих королев.

Это будет настоящее шоу в греческом стиле: уникальная сценография, эксклюзивные греческие тоги и незабываемая шоу-программа.

В состав членов жюри войдут модные эксперты, специалисты в области красоты, актеры театра и кино, а также медийные личности России и зарубежья.

Обладательницу Гран-При конкурса можно выбрать смс-голосованием, просмотреть всех участниц и выбрать фаворитку можно на сайте www.missfashion.info.

В рамках конкурса пройдет награждение премии «Модные персоны 2019». Будут названы имена лучших в областях культуры, искусства, fashion и шоу-бизнеса.

Трансляция мероприятия пройдет на телеканале «FASHION |24».

www.missfashion.info