В Москве пройдет второй фестиваль M.I.F.F

Организаторы Moscow International Fashion Festival акцентируют внимание на задаче продвижения дизайнеров на мировом уровне. Именно по этой причине в числе особых гостей и новых партнеров фестиваля значатся Мари Ланос (Marie Llanos), основатель и продюсер West New York Fashion Week, Мария Кристина Риджано (Maria Cristina Rigano), со-организатор проекта International Couture в рамках ALTAROMA Fashion Week, Бин Чен (Bin Chen), дизайнер одежды и представитель Shanghai Fashion Week, а также Галина Истомина, куратор дизайнерских программ международной выставки CPM – Collection Premiere Moscow и другие именитые эксперты. За счет расширения границ проекта и его партнерской сети, дизайнерам-участникам откроются не только возможности завязать уникальные деловые знакомства, но и вывести свой бизнес на рынок США, Италии, Китая, Германии и многих других стран.

Второй сезон фестиваля M.I.F.F пройдет в течение одного дня 14 сентября 2019 года на территории event-холла «Даниловский», пространство которого будет разделено, согласно концепции проекта, на welcome-зону, fashion маркет, food маркет, зал показов и vip lounge для деловых переговоров. Каждый дизайнер-участник получит возможность продемонстрировать на подиуме при помощи профессиональной команды моделей, beauty-стилистов и режиссеров-постановщиков до 10 образов из коллекций будущего сезона, а также представить в формате мини-стенда свои работы, налаживая прямой контакт с посетителями. Каждый специальный гость мероприятия, представляющий российские и международные выставочные проекты, недели моды или медиа платформы, сможет пригласить дизайнеров к сотрудничеству или же поделиться экспертной обратной связью относительно показанных коллекций одежды. Ключевой задачей фестиваля является создание эффективной коммуникационной среды, которая позволит и участникам и гостям решить текущие задачи и открывать новые горизонты в бизнесе.

Заявки на участие в проекте принимаются до 01 сентября 2019 года.