В Москве с большим успехом прошел фестиваль «PLANET’S FASHION & BEAUTY AWARD 2020»

Ярким событием столичной жизни стал фестиваль «PLANET’S FASHION & BEAUTY AWARD 2020», который проходил 9 и 10 сентября 2020 года в Москве в концертном зале гостиницы «Космос». Фестиваль состоялся при содействии Благотворительного Фонда «Импульс к Жизни» и при участии Премии РФ. По традиции, она присуждается также и лучшим мастерам fashion-индустрии. Президент благотворительного фонда «Импульс жизни» - Тамила Керимова. Также Тамила Керимова является основателем международных конкурсов визажистов и стилистов «ЗОЛОТАЯ КИСТЬ ФЕДЕРАЦИИ», «ЗОЛОТАЯ КИСТЬ МОСКВЫ». Кроме того, Тамила Керимова известна как продюсер ряда международных национальных проектов в Турции и Египте.

В составе жюри работали такие известные и почитаемые в мире моды судьи, как Евгений Лукьяненков, Алексей Кондауров, Ирина Абызова.

Евгений Лукьяненков много лет выступает как GUERLAIN, HELENA RUBINSTEIN (Paris & New York), является постоянным визажистов кинофестивалей GUERLAIN, HELENA RUBINSTEIN (Paris & New York), сотрудничает с VOGUE, HARPER'S BAZAAR, ELLE. Первой известной работой Лукьяненкова стало участие в съемках клипа Натальи Ветлицкой “Посмотри в глаза” в 1990 году. На фестивале он принял почётный приз «BEST MUA COACH» MOSCOW. Алексей Кондауров - основатель группы компаний KORSTEN и сообщества LOOKBOOK FAMILY, организатор столичных fashion мероприятий, издатель и главный редактор глянцевого журнала LOOKBOOK magazine (@lookbook_mag), который выступил в качестве топ-информационного партнера фестиваля. В рамках фестиваля «PANET’s FASHION AND BEAUTY AWARD 2020» Алексей Кондауров был удостоен премии «Топ информационный партнёр года 2020».

Ирина Абызова - мастер-визажист международного класса, ведущий преподаватель школы ТВ Останкино, соучредитель Фонда поддержки индустрии моды, искусства, здоровья и спорта. Также в составе жюри выступили такие высокопрофессиональные эксперты, как Эстель Семенчук (@estel_semenchuk), руководитель школы грима Estel Shine на Мосфильме, ведущая телеканала «Пятница», президент ассоциации «Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций», президент Международной группы компаний Imperium Игорь Минин, основатель международной сети детских модельно-актёрских школ Dolce Vita Лаура Урусова (@lauradvmodel, @dvmodel), общественный деятель, руководитель, Региональной Общественной Организации Кинологический Центр «ПРЕЗИДЕНТ», владелец бренда одежды «LANA2ROCK» Светлана Горева, резидент Союза производителей головных уборов и модной одежды России, Генеральный директор Национальной выставочной компании «Красота и мода» Игорь Шевченко.

Ведущими фестиваля стали известный дизайнер, создатель марки Forest Beast Ирина Верхуша (@iverhusha) и знаменитый актер Виктор Логинов. Тандем сибирского дизайнера с актером театра и кино стал еще одним событием «PLANET’S FASHION & BEAUTY AWARD 2020».

Кроме того, Ирина Верхуша получила премию в номинации «Дизайнер года». Судья по достоинству оценили ее коллекцию «Мода против COVID-19». Ирина Верхуша – известный российский дизайнер. Ее бренд Forest Beast уверенно завоевывает российский и зарубежный рынки. Когда-то давно Ирина оставила юридическую практику и начала серьезно изучать моделирование. Ее цель не просто продавать одежду, но и нести миру образ ее родной Сибири, которую дизайнер сравнивает с вольным диким зверем.

Главным и самым важным событием фестиваля стал чемпионат «Золотая кисть Федерации». В нем сразились лучшие стилисты и

визажисты со всей России. Победители, помимо основных наград, получили специальный приз от партнера фестиваля, крупнейшего в России производителя мебельного оборудования для мастеров fashion-индустрии компании Beauty Up - профессиональные гримерные зеркала.

Гран-при на чемпионате «Золотая кисть Федерации» получила визажист Мавлюда Аманова. Ей доверяют свой образ такие артисты, как Евгений Миронов, Александр Новак, Олег Отс, Дарья Авратинская. Мавлюда Аманова сотрудничает с Lamoda, Benetton, Nike, Кашемир и Шелк, Sayonarashop, Charuel, Calista, Дикая орхидея, ЦУМ, Schwarzkopf, Pantene, Faberlic, Tatler, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Яндекс и многими другими известными проектами.

А премию «Визажист года»-2020 получила Лина Умин. Работы мастера очень известны в Канаде, их часто можно видеть на обложках журналов.

Еще один участник – визажист Олеся Иванова. Она удостоена премии «Топ участник чемпионатов и конкурсов «ЗОЛОТАЯ КИСТЬ».

Особенностью фестиваля в 2020 году стала тема Пандемии. В программу была включена премия «Мода против вируса», которую получила дизайнер одежды из Санкт Петербурга Фаина Антонова. Дизайнер представила авторскую коллекцию из девяти образов, выполненную в стиле чувашского народного костюма, к которой добавила еще пять в медицинских защитных костюмах. Во время Пандемии Фаина Антонова выступила с большой благотворительной акцией: организовала в Санкт-Петербурге снабжение медицинскими масками для волонтеров, медработников, пожилых граждан и прихожан городских храмов.

Сразу две премии у молодого успешного дизайнера Малики Хаджигириевой (@malika_hazhgirieva_): в номинациях «Этническая одежда года 2020» и «Вечерние платья». Жюри высоко оценило необычную мужскую коллекцию по мотивам чеченского национального костюма и изящные платья для торжеств, созданные дизайнером.

Жюри по достоинству оценило необычную коллекцию дизайнера Ирины Гончаровой (@irinagoncharova) «Народный карнавал». Коллекция создана для спектакля «Чиполино», который играет труппа непрофессиональных артистов в возрасте 50+. Дизайнера работала над коллекцией во время Пандемии. Ирина Гончарова получила премию в номинации «Карнавал».

Запомнились участницам фестиваля и другие петербуржцы - команда звездного стилиста-визажиста Александры Матвеевой. Все ее ученицы были удостоены премий: Анастасия Ярополова - в номинации «фантазийный макияж», Наталья Тевс и Оксана Лукашенко - за вечерний макияж, Олеся Иванова - в номинации “Восточный макияж”. Сама Александра Матвеева получила главную премию тренеров - “Top mua couch”. Первое место в конкурсе стилистов-визажистов завоевала Ольга Грищенко. Ольга работает с клиентками всех возрастных групп, от самых юных до дам солидного возраста. Ольга Грищенко активный участник модной жизни Санкт-Петербурга, является дипломантом фестиваля «Невские берега», готовит к выходу моделей на многих известных мероприятиях, таких как «Мисс Азия», «Невская краса», «Краса Санкт-Петербурга» и других.

Хочется особо отметить лауреата премии «Лучшая школа» Оксану Заикину. Руководитель школы красоты «Шаг к совершенству», Оксана Заикина дает девушкам с инвалидностью обрести профессию и изменить свою жизнь. В ее школе люди с ограниченными возможностями получают специальности визажиста, мастера укладок, моделей. Оксана Заикина - руководитель некоммерческого партнёрства содействии интеграции инвалидов «Открытый мир».

Отмечена премией также и дизайнер одежды из кожи и меха, обладательница золотой медали Пьера Кардена и Национального приза в области авторской моды 2012 Вера Черепова.

Премию «Топ-модель года» получила профессиональная модель Кристина Еленская (@kristi_elens). В моделинге победительница с 12 лет, в настоящее время это основное занятие Кристины. В 2019 году она завоевала сразу несколько титулов на разных конкурсах красоты: Miss Universe beauty 2019, (Турция) Grand Prix Miss Russian Beauty 2019, Русская красавица 2019, Grand Prix Best Model Beauty 2019.

Приятной особенностью фестиваля стала традиция идти бок о бок с искусством. В этом году в рамках фестиваля прошла художественная выставка. Свои необычные работы представил победитель номинации «Лучший художник фестиваля» Владислав Коваль. Все двадцать его работы написаны во время Пандемии. Особенностью экспозиции стало творческое решение художника - он использовал квадратные холсты, которые развесил углами вниз. Один из поклонников его таланта назвал эту развеску «квадратами на пуантах».

На фестивале соревновались также юные модели. Премию TOP MODEL KIDS получила Маруся – у юной модели уже насыщенное резюме. На подиум Маруся впервые вышла в четыре года. Принимала участие в показах на Mercedes-Benz Fashion Week 2018, Fimi 2019 (Испания), Milan Fashion Week и многих других. В 2018 Маруся стала лицом недели моды Estet Fashion Week в 2018. Снимается в клипах и в фильмах, часто появляется на обложках, посвященных детской моде.

Премию «Лучшее модельное агентство Украины» получило киевское агентство Vita models (@vita_models). Украинское агентство представили на подиуме Илона Михайленко, Элена Варданян, Яна Бруслиновская. Юные модели увлечены не только подиумом – они изучают иностранные языки, музыку, занимаются спортом. Детское направление агентства Vita models это модели в возрасте 4-12 лет. Vita models работает также со взрослыми. Это крупное украинское агентство, известное не только на родине, но и далеко за ее пределами.

Самый трогательный номинант фестиваля - Фонд «Дети рисуют МИР» в лице Александра Борисова и Светланы Колобовой. На фестивале Фонд выступил с очень важным и трогательным проектом: показал рисунки детей из различных зон военных действий. Такая инициатива внесла особую ноту в атмосферу фестиваля, напомнив всем о необходимости заботиться о том, чтобы мир на всей земле стал лучше.

Участие в фестивале приняли артист цирка ДюСолей Марио Форелли (@marioforelli); исполнители Анастасия Неонова (@neonova_anastasia), Влад Балу; ведущий Виктор Логинов; продюсер музыкальных этнофестивалей Ирина Гончарова, фотографы модного дома Estel, юные модели школы Dolce Vita, стилисты Сатик Аветисян, Усачева Ольга, Анна Каспарова, Тамара Акопянц.

Специальными гостями фестиваля выступили солистка группы HI-FI Марина Дрождина (@drozhdina) и самая титулованная девушка России, супермодель Юлия Павликова (@yuliiapavlikova).

Партнерами фестиваля стали группа компаний Imperia Group (@imperium_group_rus), Алексей Кондауров и глянцевый журнал LOOKBOOK magazine, журнал WhitePaper (@white_paper_spb), журнал Fashion look (@fashionlook_magazine), крупнейшая международная сеть модельно-актёрских школ Dolce Vita, российский бренд детской одежды Lana2Rock, школа визажа Estel Shine, продюсерский центр Sofia (@sofiaprocent.ru), производитель мебели и оборудования для визажистов Beauty Up.