В Москве состоится финал конкурса «Миссис Россия-Вселенная - 2018»

С 8 июня по 11 июня в Москве, в отеле KORSTON Club Hotel состоится грандиозное событие в мире моды и красоты – международный проект Universal Women, включающий в себя одноименную премию для женщин Universal Women, конференцию Women of the World и всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная - 2018».
Международная конференция Women of the World - актуальные вопросы современных женщин большого города. Конференция объединяет профессионалов в сферах бизнеса, красоты, спорта, искусства, медицины и культуры, которые делятся своими идеями, полезной информацией, а также начинающих специалистов, желающих заявить о себе.
Международная премия для женщин Universal Women - уникальное мероприятие, объединяющее женщин всего мира с разными достижениями, платформа для реализации своих амбиций и возможность заявить о себе на мировом уровне.
Всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная - 2018» - 30 самых красивых женщин нашей страны будут бороться за корону первой красавицы. Победительница представит Россию на международном конкурсе «MRS Top of Universe» на Кипре «MRS Universal-2018» в США.
«Миссис Россия-Вселенная» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.
Конкурс является визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост.
Жюри оценивают участниц Миссис Россия-Вселенная – 2018 по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.
В качестве жюри и звездных гостей премии и конкурса красоты были приглашены известные медийные личности: Татьяна Овсиенко, Сергей Зверев, Юрий Розум, Эвелина Блёданс, Лариса Вербицкая, Гоша Куценко, Саша Project, Катя Лель и многие другие.
На финальной церемонии будут присутствовать политики, представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса, СМИ.
Ведущий – Иван Смелик.
Место проведения конкурса: KORSTON HOTEL MOSCOW (Москва, ул. Косыгина, д. 15)
Программа конкурса:
8 июня - заезд участниц конкурса красоты
10.30 - 15.30 Конференция Women of the World, известные спикеры, он-лайн трансляция
9 июня - фотоссесия, интервью с жюри и вечер талантов.
12.00 - 14.00 – репетиция, интервью с жюри
14.00 - 15.00 - фотосессия
15.00 - бэкстейдж, подготовка девушек к шоу
17.30 - сбор гостей, VIP-персон и СМИ, фуршет
18.00 – вечер талантов
10 июня - репетиция, культурные мероприятия.
11 июня - Финал конкурса красоты и Церемония награждения участников Премии Universal Women – наиболее ожидаемое и фееричное событие.
16.00 - 17.30 – репетиция, фотосессия
18.00 – сбор гостей, фуршет
19.00 – финальное шоу
21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу также возможны интервью и фотосессия).
Сайт: missis-russia.ru
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