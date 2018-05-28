В Москве состоится финал конкурса «Миссис Россия-Вселенная - 2018»

С 8 июня по 11 июня в Москве, в отеле KORSTON Club Hotel состоится грандиозное событие в мире моды и красоты – международный проект Universal Women, включающий в себя одноименную премию для женщин Universal Women, конференцию Women of the World и всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная - 2018».

Международная конференция Women of the World - актуальные вопросы современных женщин большого города. Конференция объединяет профессионалов в сферах бизнеса, красоты, спорта, искусства, медицины и культуры, которые делятся своими идеями, полезной информацией, а также начинающих специалистов, желающих заявить о себе.

Международная премия для женщин Universal Women - уникальное мероприятие, объединяющее женщин всего мира с разными достижениями, платформа для реализации своих амбиций и возможность заявить о себе на мировом уровне.

Всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная - 2018» - 30 самых красивых женщин нашей страны будут бороться за корону первой красавицы. Победительница представит Россию на международном конкурсе «MRS Top of Universe» на Кипре «MRS Universal-2018» в США.

«Миссис Россия-Вселенная» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.

Конкурс является визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост.

Жюри оценивают участниц Миссис Россия-Вселенная – 2018 по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.

В качестве жюри и звездных гостей премии и конкурса красоты были приглашены известные медийные личности: Татьяна Овсиенко, Сергей Зверев, Юрий Розум, Эвелина Блёданс, Лариса Вербицкая, Гоша Куценко, Саша Project, Катя Лель и многие другие.

На финальной церемонии будут присутствовать политики, представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса, СМИ.

Ведущий – Иван Смелик.

Место проведения конкурса: KORSTON HOTEL MOSCOW (Москва, ул. Косыгина, д. 15)

Программа конкурса:

8 июня - заезд участниц конкурса красоты

10.30 - 15.30 Конференция Women of the World, известные спикеры, он-лайн трансляция

9 июня - фотоссесия, интервью с жюри и вечер талантов.

12.00 - 14.00 – репетиция, интервью с жюри

14.00 - 15.00 - фотосессия

15.00 - бэкстейдж, подготовка девушек к шоу

17.30 - сбор гостей, VIP-персон и СМИ, фуршет

18.00 – вечер талантов

10 июня - репетиция, культурные мероприятия.

11 июня - Финал конкурса красоты и Церемония награждения участников Премии Universal Women – наиболее ожидаемое и фееричное событие.

16.00 - 17.30 – репетиция, фотосессия

18.00 – сбор гостей, фуршет

19.00 – финальное шоу

21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу также возможны интервью и фотосессия).

Сайт: missis-russia.ru