В Москве состоялась церемония вручения национальной премии «Сторителлинг по-русски»

Фото: Алена Левченко, Алексей Канивец.

В столице в ресторане "Серебряный Век" впервые состоялось вручение национальной премии «Сторителлинг по-русски» при поддержке Закрытого клуба «Деловые женщины России». Заветные статуэтки получили люди, достигшие больших успехов в сфере бизнеса, культуры, искусства, науки, спорта, коммуникаций и фандрайзинга. Номинанты успешно используют сторителлинг, как бизнес технологию, развивают ее на практике, динамично адаптирую к современным проектам, как маркетинговый прием. Они настолько успешны, что хотят поделиться с обществом своей историей, рассказать ее. Именно откровения об успехе - стали основой премии. С чего все начиналось, и как удалось поверить в себя, прийти к победе в своем направлении деятельности, удержать достигнутое и развивать инвестиции. При этом всём, безусловно, приносить пользу обществу. Делать правильные и важные дела.

Открыла церемонию приветственным словом автор и ведущая программы "Сторителлинг по-русски", председатель Совета Общероссийской общественной организации «Деловые женщины России», член правления "Московского фонда мира" - Наталья Канивец.

Победители были выбраны в следующих номинациях:

«Cторителлинг и бизнес» - Белла Мартиросова (практикующий бизнес тренер, ведущая и автор курса по целеполаганию, программа "Второе дыхание»);

«Сторителлинг и искусство в спорте» - Любовь Барыкина (мастер спорта международного класса, художник, хореограф-постановщик);

«Сторителлинг и фандрайзинг» - Людмила Штангл (основатель и собственник компаний «ЕМВ фильтертехник» , «ГТСервис». Сооснователь и партнер «ЮМИРА»);

«Сторителлинг и писательское искусство» - Наталья Толстая (писательница, журналист, современный практикующий психолог и врач-психотерапевт);

«Сторителлинг и искусство» - Николай Бурьяновский (певец, лауреат Международных конкурсов);

«Сторителлинг и изобразительное искусство» - Екатерина Борисова (совладелец и Арт-директор типографии «Альт», Художник-график, анималист-ипполог, член Творческого Союза художников России, член Союза Дизайнеров России);

«Сторителлинг и наука» - Алексей Канивц (блогер, проект-менеджер компании «Ojooo»);

«Сторителлинг красота и здоровье» - Татьяна Яворская (предприниматель, владелица салон-клуба «Свой»).

«Сторителлинг и клубное пространство» - Оксана Волошина (президента Делового клуба «Территория Успеха» г.Сочи).

Почетную награду получил Сергей Зверев - Орден за «Долг и Честь» от Московского Фонда Мира. Иконе стиля ее лично вручил Эдуард Дубинский - почетный гость премии, Председатель Правления «Московского Фонда Мира», член Международной академии информатизации, доктор философии, Почетный Гражданин Москвы, Герой России. Со сцены король Гламура отметил, как важно совершать нужные, полезные и конкретные дела - помогать людям.

Так же почетные Ордена за «Службу России» были вручены:

- Иньковой Валентине, почетному адвокату России, члену Закрытого Клуба «Деловые женщины России» (г. Москва);

- Волошиной Оксане, Президенту Клуба «Территория Успеха», одной из руководителей комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (г. Сочи);

- Колышпаевой Камилле, бизнес-леди, члену директората клуба «Территория Успеха» (Сочи).

- Жуковой Елене (Елена Ветер) - певице, члену Закрытого клуба «Деловые женщины России» (г. Москва), Лауреату международных конкурсов, многодетной маме;

- Михайловой Виктории, Вице-президенту Закрытого Клуба «Деловые Женщины России» в Татарстане (г. Казань).

Все номинанты и почетные гости получили шикарные букеты от цветочной мастерской «Zi Zi Flowers».

Своим выступлением гостей порадовали: Кирилл Андреев, Андрей Новожилов, Роман Рябцев, Любовь Барыкина (мастер спорта международного класса по гимнастике),Сергей Войнов (мастер зрелищных иллюзий), певица Юлия Альбах, Наталья Калаус, певица Наталья Соловей, Вадим Пьянков.

Так же среди гостей были замечены: актриса Лариса Лужина, Эдуард Дубинский (Председатель Московского Фонда Мира) Инга Легасова, Сергей Бурлаков и другие.

Ведущими вечера стали: Наталья Соловей (певица, композитор, финалистка проекта «Живой звук») и Александр Ряполов (актер, исполнитель одной из главных ролей в киноленте «Движение вверх», телерадио ведущий, куратор и автор мотивационного проекта « Наше Движение Вверх»).

Так же гостей премии порадовал необычный сюрприз: показ весенне-летней коллекции от бренда «Модный выбор» и «NEZABUDKA», розыгрыши и множество интересных подарков.

Организаторы: Светлана Мигель, Алена Захарчук, Наталья Канивец, Светлана Шуренкова, Екатерина Милютина, Мария Канивец.

ьюти-партнер премии: независимый лидер компании «Mary Kay» Светлана Мигель.

Генеральные партнеры: Компания «Brit Hair Group», «Face Clinic», салон-клуб «Свой».

Партнеры: теплоходная компания "Чижик", «Марс Тревел», «Melon Group», «Kalaus Beaty Club», «Zepter», «Медэстет», салон красоты «Марзан», журнал «Melon Rich», «OSTROVTV», «Модный выбор», «ТОНУС КЛУБ», «Nezabudka», компания «Реми Линг 2000», НКО «Союз Женских Сил», рекламно-производственная фирма ООО «Альт», Юр Медиа, проект «ЧУДО-СТАКАН», компания «Соль Жизни», «Vladislava Parfum», «Живопись Творца», «Natalika», Бренд «L.L», «Буллет Филмс, бренд «M&A», Московский центр образования школьников им. М.В. Ломоносов.