В Москве состоялась премьера фильма «Убойные вести из Чухломы» режиссёра Яны Недзвецкой.

На днях в Центральном Доме Кинематографистов режиссёр Яна Недзвецкая представила полный метр под названием «Убойные вести из Чухломы». Посмотреть картину пришли многие медийные персоны: Екатерина Андреева, Мария Лемешева, Ангелина Вовк, Анна Чурина, Марина Яковлева, Елена Борщева, Анфиса Черных, Екатерина Гудина, Алена Чехова, Михаил Куницын, Валерий Туголуков, Анна Чичерова, Мария Романова, Алиса Толкачева, Ирина Сашина, Анна Бутурлина, Мария Тарасевич, Виталина Цымбалюк-Романовская, Екатерина Директоренко, Игорь Разин. В России фильм был показан впервые, а вот участники ASTI FILM FESTIVAL смогли ознакомиться с работой ещё в 2019 году в Италии, где картина получила приз в номинации «Лучший иностранный Фильм».

Картину снимали зимой в суровых реалиях севера России, преодолев две сложные экспедиции в Солигалич и Чухлому. Идея режиссера задействовать в производстве фильма реальных персонажей, жителей небольшого северного городка, играющих самих себя, передает зрителю эффект присутствия и глубину характеров героев. Сюжет картины построен вокруг Марка – стилиста, сделавшего невероятную карьеру в Москве. Он приезжает в Чухлому, где когда-то родился и вырос, всего на три дня, но за это время происходит множество событий, которые возвращают персонажа в «ад» его детства. В главных ролях снялись: Анна Чурина, Марина Яковлева, Марк Бенцлер, Серафим Двуреченский, Нияз Оспанбаев, Марфа Лемешева,Viktor Neb. Оператор-постановщик Василий Очеретнюк.

Для Яны Недзвецкой этот проект уже не первый, в котором она – известный российский дизайнер, выступает в качестве режиссёра. В 2016 году, отказавшись от привычного формата презентации одежды на подиуме, она показала свою новую коллекцию в подмосковном коровнике фермера. Итогом этой необычной идеи стала короткометражка под названием «Что думает о моде дохлый кролик», в съёмках которой приняли участие актрисы: Елена Ксенофонтова, Лиза Арзамасова, Алиса Селезнева и солисты балета «Москва»: Михаил и Саша Киршины. В 2017 Яна создаёт фильм «Алфавит Бен-Сиры. Лилит», в основе которого лежит легенда о первой жене Адама - прекрасной Лилит. Съёмки проходили под водой на дне Чёрного моря и были экстремальными, почти всем героям ленты приходилось прыгать с высоты скалы Тарханкута в воду. Картина была отмечена и получила 11 наград на различных международных fashion фестивалях. В этом же году «родился» короткий метр «Истеричка» с олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой в главной роли. В 2018 была создана картина «ИСХОД 20», завоевавшая 16 наград на фестивалях Европы, США, ЮАР. Роли в этом фильме исполнили актрисы: Юлия Ромашина и совсем юная Ксения Кулеева, которой на момент съёмок было всего шесть лет.

Фильмы режиссёра Яны Недзвецкой выделяются оригинальным сценарием, креативной структурой съёмки, детальной проработкой каждого кадра. Это красивое и качественное кино, где на ряду с живыми героями всегда зримо присутствуют ещё два отдельных персонажа – дизайнерская одежда, стилистически выдержанная в каждой сцене, что придаёт фильму особые цветовые пропорции, и уникальная природа России.

Официальный трейлер:

Официальный сайт: MISSLO.COM

@jana__nedzvetskaya

Фотографы: Денис Шумов, Игорь Харитонов.