В Москве состоялась XVII Церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды «Золотое Веретено»

Торжественная церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды «Золотое Веретено» с успехом прошла 19 августа в столичном концертном зале «Мир».

Ежегодная премия, вручаемая не только руководителям предприятий, но дизайнерам, журналистам, художникам и представителям рабочих профессий, успела стать за годы проведения значимым и ожидаемым событием культурного календаря легкой промышленности.

Учрежденная Национальной Академией Индустрии Моды (НАИМ) 17 лет назад, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, премия «Золотое Веретено» стала символом объединения представителей бизнеса, индустрии моды и государственных структур.

Бессменный символ премии – золотое веретено, было вручено 34м лауреатам по итогам 2019 года. География лауреатов премии, как всегда, обширна: Москва, Санкт – Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронежская, Ивановская, Тверская, Псковская области, республика Коми и др.

Церемония прошла в лучших традициях вручения наград «Оскар». Лауреатов и их достижения представили видеоролики на экране, а сама программа сопровождалась несколькими fashion показами лауреатов как в привычном «живом» формате так и в актуальном диджитал. Зрителями и участниками церемонии стали около 200 гостей, в числе которых представители бизнеса, власти, общественных организаций и объединений.

Ведущими вечера выступили известный российский актер Максим Аверин и дизайнер Юлия Иванова. В торжественной церемонии награждения приняли участие Вячеслав Зайцев, Арина Шарапова, Татьяна Михалкова, Александр Митрошенков, Анна Якунина и другие почетные гости.

Церемония открылась вручением статуэток и дипломов представителям рабочих профессий: швеям, ткачихам, скорнякам, портным, вязальщицам – тем, без которых, по меткому выражению ведущих, «не было бы и самой моды». В этом значение Национальной Премии «Золотое веретено» особенно велико: поднятие имиджа и престижа рабочих профессий – одна из первоочередных задач, поставленных правительством в целом по всем отраслям индустрии.

Не менее важно и то, что Премия традиционно уделяет большое внимание оценке труда тех, кто планирует, создает и продвигает коллекции на рынок: дизайнеров, руководителей предприятий, ритейлеров.

В этом году в программе церемонии не раз прозвучало «впервые».

Так, в этом году впервые были вручены статуэтки в разделе премии Fashion Production - как наиболее зрелищным форматам продвижения российских дизайнеров - в номинациях Fashion DJ, fashion продюсер и YouTube канал.

Также впервые была вручено Золотое веретено в номинации «Байер».

Специальной наградой премии за выдающийся вклад в развитие образования в области индустрии моды был отмечен ректор российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский. Обладателем специальной награды за выдающиеся достижения в индустрии моды России стал модный дом Татьяны Парфеновой. Cложнодекорированные платья-картины в фирменной парфеновской стилистике wearable art (искусство, которое можно носить) гости события смогли увидеть вживую – модный дом представил на подиуме фрагменты коллекций «Черная стрекоза», «Орфизм» и «Фрейлинский сад» в музыкальном сопровождении художника Ольги Глазуновой.

Не смотря на эпидемиологические ограничения, гости и лауреаты премии отметили важность и необходимость проведения таких мероприятий, где крайне важна атмосфера: уровень и статус участников, разговоры в кулуарах, событийные моменты на сцене и подиуме. Безусловно, ставший необходимостью в последнее время «on line» формат никогда не будет способен полноценно заменить живое человеческое общение.