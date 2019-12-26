22 декабря 2019 года в Москве состоялось III Международное Royal Magic Show 2019 – предновогодний мистический перфоманс, традиционно объединивший на одной площадке деятелей искусства и кино, политиков, спортсменов, представителей бизнеса, медиа, медицины, юриспруденции, ритейла и даже знаменитых на всю страну экстрасенсов.

Уже третий год креативное продюсерское объединение Iventum Group и брендинг-бюро Муза_Project остаются верными себе, создавая мистические праздники мирового уровня. Темой 2019 года стала история Королей и королев. Ювелирные диадемы на торжественной церемонии коронации были возложены на головы прекрасных Татьяны Лариной, Марины Зуевой, Ирины Аветисян, Аиды Грифаль, Мариам Циминтия и Натальи Воротниковой. Подвиг этих женщин на поприще социального служения единогласно признан деловым сообществом и заслужил не только глубокое уважение, но и настоящие короны.

Модное пространство с интерьером в лучших традициях неоклассики, Дом Торжеств Государь, стал в этот вечер эпицентром и ярким примером современной жизни столицы. Насыщенная программа интерактивного шоу с элементами дополненной реальности, выступления популярных эстрадных звёзд со своими лучшими хитами, презентация новых проектов от гостей и партнёров шоу, награждение лауреатов II-й бизнес-премии Magic Award и в целом волшебная атмосфера - то, чем запомнился Royal Magic Show в 2019 году!

Вручение II-й бизнес-премии Magic Award стало ядром программы. Лауреатами были выбраны сильнейшие экстрасенсы постсоветского пространства, которые по мнению представителей бизнеса внесли максимальный вклад в социальное развитие общества и созидание нашей страны. Среди победителей: Елена Журавлева, Светлана Васильевна, Ева Николаева, Елена Гертнер, Анна Белая, Лада Ведунья, Татьяна Эль, Рафаэль Заманов, Нигорахон Рахимова, Наруна Мерку, Предсказательница София, Елена Джули, Евдокия Князева, Инесса Алиева и Мария Агеева.

На празднике присутствовали заместитель министра по социальному развитию МО Александр Шустров, председатель подкомитета МТПП по проблемам ведения бизнеса Екатерина Скареднова-Вайс, Регина Грабарь, Валентина и Тамара Аксеновы, Алена Орлова, Юлия Нагайцева, Юлий Котов, Роман Кутиков, Виктория Мирошниченко, Gармонь Drive, актрисы и певицы Антонина Клименко, Мария Романова, Таня Герман, Анна Роскошная, Дженифер, Елена Успенская, Эмили, дизайнер Гера Скандал, главный редактор Top Magic Magazine Никита Турчин, художник Олег Манюшин и другие.

Хедлайнером шоу выступила сногсшибательная Юлия Коган - джазовая певица и экс-солистка группы «Ленинград», а само торжество началось с арии шоумена Виталия Милушева. В программе шоу, ведущими которого стали невероятно талантливые и харизматичные Максим Горюнов и Надежда Титкова, участвовали зажигательная Евгения Короткевич, певица и ведущая Анна Калашникова, эстрадный певец и заслуженный артист России Вадим Казаченко, Анастасия Неонова, реперы NJohn и Sasha Shell, хитмейкер Милена Дайнега, автор-исполнитель Марта Орлова, выступление которой сопровождал потрясающий хореографический номер от участника 20-го сезона Битвы экстрасенсов Кудрата Ахунова и Анастасии Выставкиной!

Организаторы и продюсеры Royal Magic Show Александр Шарутин и Александра Устименко выражают большую благодарность за участие и помощь в проведении мероприятия партнерам шоу, которыми выступили: профессиональное эзотерическое издание Бюллетень Эзотерика, клиника RENEO, компания Триумф Красоты, научно-производственная компания Оптисалт, косметическая компания Биофолика косметикс, Хлебосольное Подворье Григория Лепса, королевская леди-фуршет от event-агентства Магия праздника, винный бренд Шато Тамань, вселенная дополненной реальности Arround World, музыкальный телеканал Мьюзик Бокс Голд, театр на ходулях Триумфо, студия цветочных фотозон Флауэр Воллз, арт-мастерская Soli, фотографы Анна Куприянова, Дмитрий Бабушкин и Алексей Зайцев, производственная компания Астрэль, магазин Ведьмино Счастье, коммуникационное агентство BM Communication, ресторан Центрального дома журналиста, магазин женской одежды Lo, салон маникюра Ольга Шулгова Бьюти, магазин одежды и украшений Svetlana Ventura, агентство развития бренда Mimicry Brand Agency, информационно-музыкальный портал LifeStars.ru, онлайн-глянец LifeStyle.com, магазин укрепления семьи Розовый Кролик, Глобал Медиа Групп, Нерусское радио, NR production и эзотерический портал Мирославы Коллавини.

Счастливые гости с нетерпением ждут, каким будет Royal Magic Show 2020.