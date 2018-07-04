В Москве состоялось торжественное открытие « Russia . Modest Fashion Week »

29 июня в центре Москвы совместно с Ассоциацией «Директориум» при поддержке «Союза русских байеров» и «Международной ассоциации байеров» была проведена международная бизнес-сессия, на которой обсуждался феномен Russia Modest, перспективы благопристойной моды в России. Диалог получился конструктивным и по-настоящему международным. К независимым экспертам Диляре Садриевой и Амине Шабановой подключились Naveed Rana и Humera Rana - создатели недели моды Великобритании, а так же байер, специалист международного уровня по построению бренда - Johann Philipp Schröder (Франция). Отдельная часть бизнес-сессии была посвящена актуальным вопросам, с которыми сталкивается любой дизайнер, начинающий или уже работающий много лет, а именно: «Интеллектуальная собственность в развитии модной индустрии. Как не потерять, а заработать?», «Стоит ли открывать свой магазин?» «Возможности и риски работы с торговыми сетями, взаимодействие с байерами», «Где найти инвестиции для открытия своего бизнеса?»
По вопросам продвижения продаж в on-line и off-line форматах выступали российские байеры и маркетологи. Дизайнеры задали свои вопросы Георгию Ростовщикову, который убедительно отметил: «Мода – это бизнес, и относиться к ней надо, как к бизнесу!».
Темы практической охраны и защиты интеллектуальной собственности раскрыли эксперты по вопросам защиты интеллектуальной собственности Юлия Вербицкая, практикующий адвокат в сфере искусства и авторских прав, и Наталия Полякова директор правового департамента АО «Российская венчурная компания».
Представители Россельхозбанка и ОТП-Банка презентовали дизайнерам финансовые инструменты и возможности для экспортоориентированных предпринимателей.
30 июня на по-настоящему модной площадке в Барвихе прошел гала-показ «Russia. Modest Fashion Week». Дизайнеры, приглашенные для демонстрации концепции современного видения Modest Fashion в России, очень точно и тонко раскрыли утонченность и притягательность направления Modest - роскошь элегантности и стиля в современном мегаполисе. Роскошная атмосфера «Barvikha Luxury Village Hotel & Spa» была элегантно дополнена украшениями из букетов от «Биографии цветов» и неземным вокалом TekaKris. Показ открыла коллекция Виктории Андреяновой, которая снова задает тренды, сочетая классику Modest Fashion и современные технологии в изготовлении тканей. В каждой модели Виктории Андреяновой можно увидеть ее неповторимый, оригинальный почерк – архитектурность кроя и сложную геометрию за мнимой простотой линий.
Отдельно стоит отметить талант Илоны Бисултановой самой юной участницы гала-показа «Russia. Modest Fashion Week». Сейчас «Ilona Bisultanova» - это не просто имя, это бренд женской одежды, олицетворяющий всю скромность, утонченность, нежность и таинственность женщин. Романтичность и элегантность, которые удивительным образом сочетаются с комфортом и практичностью – все это воплощено в одеждах модного дома «Ilona Bisultanova».
Еще один участник RMFW, разделяющий ценности Modest, - Asian Spirit. Философия бренда в уникальном синтезе вековых традиций Востока, вышивки ручной работы с последними трендами и достижениями Западной моды.
Представленная капсюльная коллекция от одного из любимых многими мусульманками бренда IRADA, созданная специально к показу «Russia. Modest Fashion Week», из года в год демонстрирует высочайший уровень. И в этот раз она Амина Шабанова не оставила никого равнодушным. Красота, безупречное качество и разумная цена, дизайнерские принты и внимание даже к самым мелким деталям – вот за что выбирают сотни женщин по всему миру бренд IRADA.
Умиление и восторг вызвали малышки, продемонстрировавшие наряды для юных леди от бренда «Lana2Rock». Яркие, запоминающиеся, но одновременно скромные и элегантные. Концепция «Russia. Modest Fashion Week» в стратегическом партнерстве с Международным дипломатическим клубом «Amicability» и движением «Позиционер», как всегда, собрала самых разных интересных гостей, которых объединяет понимание ценности персонального стиля, стремление к объединению и развитию деловых связей. Все больше и больше людей становятся поклонниками необычного формата RMFW.
По словам руководителя «Russia. Modest Fashion Week» Александра Богза, следующий показ RMFW пройдет осенью 2018 года.
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