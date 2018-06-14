В Москве состоялось вручение ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2018”.

09 июня в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” состоялось вручение ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2018”. В качестве лейтмотива выбрана тема Италии. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов, Стефано Стуччи, Денис Родькин, Пьер Паоло Челесте, Жасмин, Анастасия Задорина, Согдиана, Влад Топалов, Ольга Лукьянова, Татьяна Божко, Эмануэле Поллини, Эдгар Шабанов, братья Сафроновы, Алексей Ретеюм, Андрей Шалахов, Башаров Дмитрий, Мария Погребняк, Дмитрий Чограши, Екатерина Боброва, Семен Елистратов, Сергей Зверев, группа “Игра слов”, Оксана Дрибас, Нина Акимова, Светлана Синявская и многие другие.

В съемке фото/видео имиджа премии приняли участие: Алла Вербер, Виктория Шелягова, Анна Макарова.

Предоставленный официальным дилером “Maserati Москва” автомобиль Maserati Levante – первый внедорожник в истории Maserati, объединивший в себе лучшие традиции знаменитого бренда, подлинный спортивный дух, современные инженерные решения и элегантный итальянский стиль.

Титульный партнер церемонии: ЭНИТ - Национальное агентство по туризму (Италия)

Официальные партнеры церемонии: курорт “Forte Village Resort” на Сардинии, официальный дилер “MaseratiМосква”, итальянский гастрономический центр “Eataly”, лидер эстетической стоматологии “Sanabilis”, натуральный цейлонский чай “Alokozay”, группа компаний “Palais Royal”.

Партнеры церемонии: ТЦ “Времена года”, “Boutique No7”, космецевтика “Librederm”, минеральная вода “Ferrarelle” и “Acqua Natia”, бренд “Лошадиная сила”, премиальные соки и нектары “Pago”, швейцарское мороженое и сорбеты “Movenpick”, кулинарная студия “CULINARYON”, аренда светодиодных экранов “Led Rent Company”, семейный клуб-ресторан “Ribambelle”, салон “Vespa”, отель “Garden Embassy”, ресторан - караоке “CHOICE”, “Театр огня Анастасии Обертаевой”, французская пекарня – кондитерская “Барави-Т”, ювелирный дом “DanielMalaev”, Арт-Корпорация “ОКО”, “Вокруг Сада” - гостинично-деловой комплекс.

Лауреатами стали:

“Fashion легенда” - Алла Вербер

“Спортивный бренд России” - “ZASPORT” - Анастасия Задорина

“Лучшее концертное шоу” – “К Солнцу!” - Валерия

“Человек года” - Премьер большого театра - Денис Родькин

“Юная топ-модель России” – Лаврентий Улитин

“Модный бренд года” – группа компаний “Palais Royal” - Юлия Евдокимова

“Self-Made” - Алина Делисс

“Лучший ресторан современной итальянской кухни в России” – “OVO by Carlo Cracco”

“Музыка и стиль” - Жасмин

“Fairytale collection” - Марина Дмитриева, группа компаний “Европа”

“Лучший итальянский spa-отель” – “Forte Village Resort”

“Успех на все времена” - “Arthair” - Ирина Кайли

“Модный бутик России” – “Boutique No 7” – Армида Дургарян

“Лучший итальянский гастрономический центр в России” – “Eataly Moscow” – Юрий Тетров

“Легенды мирового и культурного наследия” - Наталья и Ирина Строцци

“Лучшая клиника косметологии и пластической хирургии” – “Damas Clinic”

“Артист года” - Дмитрий Маликов

“Самая стильная рекламная кампания” – “Aura Mugler”

“Креатив в профессии” - Бюро креативных инициатив “Инфомедиа”

“Лучший пластический челюстно-лицевой хирург” - Александр Вдовин

“Fashion Event агентство” – “Shevchenko Show”

“Лучшая студия декора” – “VIPBUKET EVENTS” – Аслан Каримов

“Лучший креативный директор” - Александр Альмин

Ведущими церемонии стали: Катя Гусева и Артем Иванов, Аделина Шарипова и Антон Лаврентьев, Оксана Соловьева и Слава Никитин

Церемонию поддержали своими выступлениями: Жасмин, Вахтанг и Brandon Stone, Кирилл Мойтон, N – JOYDJ``s, кавер-группа “Magic People”, djTinRotter.

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