В Москве состоялся долгожданный показ дизайнера Ольги Стопычевой

28 ноября в клубе JIMMY POY состоялся фееричный fashion-показ новой коллекции «Different» от известного дизайнера Ольги Стопычевой @olga_stopycheva (бренд STOPYCHEVA @stopychevaolga ). Модели выходили в шикарных платьях, костюмах под живой вокал певицы MALINA. Было интересно наблюдать импровизацию певицы и моделей на сцене. Сама дизайнер Ольга Стопычева вышла на поклон в белом изысканном платье–комбинезоне, после чего ей вручили огромный букет роз, с нее ростом, который она еле унесла. Сразу после показа многие гости захотели приобрести одежду.

Мероприятие проходило в формате закрытого показа, на котором была представлена коллекция женской одежды делового, повседневного и вечернего стилей. Основная идея показа - продемонстрировать красоту и женственность в каждом образе! Ведь, что такое мода сегодня? Это искусство сочетать стили и оставаться индивидуальностью. Женская коллекция «Different» выполнена из дорогих эксклюзивных тканей с элементами ручной работы. Это многогранность женской красоты в различных проявлениях.

Звездные гости показа: Елена Борщева, Анна Калашникова, IRISHA, Малай, Максим Завидия, Сандра, Alex Simons, Грузман, TAKER&LEGOTANKO, YAXANA, Рома Риччи, GIWMIK.

На мероприятии артисты исполняли свои хиты и вручали номинантам от журнала BIG LIFE online magazine специальные премии и подарки от партнеров: израильской клиники трихологии IHC, инновационного сервиса доставки здорового питания Ямдиет , профессиональной рекламной сети SHACALL, BLANX и BIOREPAIR (средства для ухода за зубами и полостью рта), салона красоты Космо+.