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В Москве состоялся Фестиваль Girls Fest 2019

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  • 30 Ноября 201911:45

Фото: Артем Савиных 

На днях в единственном кабаре столицы LE ROUGE выбрали лучших танцовщиц в жанре go-go и burlesque из разных городов России в рамках фестиваля Girls Fest 2019Сто девушек боролись за возможность выйти в финал и получить звание королевы Cabaret и значимые призы. При выборе победительниц медийное жюри, в составе Dj Федорова, Vj Арчи, Дениса Жигальских, Юлии Исламовой, учитывало каждую деталь: пластику, костюмы, созданные образы, чувство ритма, обаяние, грацию, страсть в танце. Победительницам вручили заветные короны, а гости события испытали настоящее удовольствие от праздника красоты и насыщенной шоу-программы.

www.russian-cabaret.ru 

@lerouge_cabaret

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