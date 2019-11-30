В Москве состоялся Фестиваль Girls Fest 2019

Фото: Артем Савиных

На днях в единственном кабаре столицы LE ROUGE выбрали лучших танцовщиц в жанре go-go и burlesque из разных городов России в рамках фестиваля Girls Fest 2019. Сто девушек боролись за возможность выйти в финал и получить звание королевы Cabaret и значимые призы. При выборе победительниц медийное жюри, в составе Dj Федорова, Vj Арчи, Дениса Жигальских, Юлии Исламовой, учитывало каждую деталь: пластику, костюмы, созданные образы, чувство ритма, обаяние, грацию, страсть в танце. Победительницам вручили заветные короны, а гости события испытали настоящее удовольствие от праздника красоты и насыщенной шоу-программы.

www.russian-cabaret.ru

@lerouge_cabaret