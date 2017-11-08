В Москве состоялся финал конкурса красоты «MissWorldBeauty 2017»

С 31октября — 3 ноября 2017 г. в Москве на площадке Генерального партнера Фестиваля- Музея Победы, успешно завершил свою работу финал Фестиваля Красоты, моды и таланта «World Beauty 2017»

Прежде чем попасть на финал Фестиваля более 1000 участников, более чем из 20 стран мира прошли отборочные этапы в своих городах, стали победителями на международных Фестивалях в Москве, Мальте, Казахстане, Франции, и Турции.



В первый день, 1 ноября, участники продемонстрировали свои таланты, приняли участие в конкурсе моделей и дизайнерских показах: Анны Соколик, Алисы Холод, L`EREDE, Зайнаб Джамалова, TERANI Couture.



Во второй день прошли конкурсы красоты, где участники продемонстрировали свои выходы в национальных костюмах и вечерних платьях. В перерывах между выходами перед зрителями выступили: Софья Фисенко, гр. Сангрия, Сара Окс, Вячеслав Мартов, Елена Бакурова, Дарьяна, Стас Великолепный, МС Чаловский, Наталья Штурм и Заслуженный артист России Александр Савин.

В рамках Фестиваля прошли:

1.Конкурсы красоты: Мировая Русская Красавица 2017, Мисс Содружество 2017, Мировая Красавица 2017

2.Конкурс Моделей «Super Model WB 2017»

3.Конкурсы дизайнеров «Best Designer WB 2017»

4.Конкурсы талантов «Best Talent WB 2017»



Партнеры Фестиваля:

Генеральный партнер Фестиваля — Музей Победы

Официальная косметика: Estel; официальный стилист: Estel Shine

официальный визажист: Mary Key, официальные вечерние платья: Terani Couture США; официальный детский киножурнал: Ералаш; официальное детское издательство: Egmont; официальный отель: Кантри Ресорт Спа; официальная школьная одежда: Ломоносов; официальная стоматология: ОранжСтоум; официальный сок: Тамара; официальная вода: Брендированная вода «Brand Water»;

официальный ресторан азиатской кухни: Син Чао; официальное вино: Villa Vinifera.

Партнеры и информационные партнеры Фестиваля:

Сastle Film США, Международная ассоциация союз дизайнеров, Союз дизайнеров Москвы, Roma Fashion Week, Инкар Сезым, Mary Key Светлана Мигель, Ledi Collection, Морозко, L`EREDE, Национальный приз в области авторской моды, Модный салон, Натальи Мельяновой, Продюсерский центр Стиль, Шоу Стаса Великолепного, Империя Красоты, Пантеон.

Международный медиа-альянс, РИА Россия, телеканал TMB RU, Жизнь Замечательных Людей, Models&Talent, Fashion Time, Pro iskusstvo, Модница, Podium.Life, УУХ и др.

Жюри возглавил — Заслуженный деятель искусств, Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» — Борис Грачевский

Итоги Фестиваля World Beauty 2017 Worldbeauty.Pro

Конкурс Красоты И Таланта Miss World Russian Beauty 2017 Missworldbeauty.Ru:

Grand-Prix Miss World Russian Beauty 2017- Рогалис Екатерина, Miss World Russian Beauty 2017- Григорьева Василиса, Grand-Prix Young Miss World Russian Beauty- Хусаинова Алия, Young Miss World Russian Beauty 2017- Жукова Алина, Grand-Prix Teen Miss World Russian Beauty 2017- Синдоян Эрика, Teen Miss World Russian Beauty 2017- Субботина Александра.

Grand-Prix Mini Miss World Russian Beauty 2017- Воробьева Каролина, Mini Miss World Russian Beauty 2017- Бодрова Мария, Little Miss World Russian Beauty 2017- Елисеева Кристина, Grand-Prix Super Model World Russian Beauty- Горячкина Виктория.

Конкурс Красоты И Таланта Miss Community 2017: Grand-Prix Miss Community 2017- Амиргалинова Аяна, Grand-Prix Young Miss Community 2017- Ефремова Камилла, Miss Community 2017- Шаймиева Алина

Конкурс Красоты И Таланта Miss World Beauty 2017: Grand-Prix Miss World Beauty 2017- Костенко Мария (Украина), Miss World Beauty 2017- Оганисян Наира (Армения), Miss World Beauty 2017 Eurasia- Y Na Nguyen Cat Tuong Anh (Вьетнам), Miss World Beauty 2017asia- Назами Оксана (Пакистан), Grand-Prix Young Miss World Beauty 2017- Асель Адиханова (Узбекистан), Young Miss World Beauty 2017- Бекмурзаева Данара, Young Miss World Beauty 2017 1-St Vice- Остаева Алина, Grand-Prix Teen Miss World Beauty 2017- Паламарчук Елизавета, Teen Miss World Beauty 2017- Иденова Мадина Казахстан), Grand-Prix Mini-Miss World Beauty 2017- Кирчаллова Алина, Mini Miss World Beauty 2017- Егорова Веста, Grand-Prix Little Miss World Beauty 2017- Немчинова Дарья, Little Miss World Beauty 2017- Легостаева София, Grand-Prix Super Model International 2017- Дайнеко Матвей, Grand-Prix Mrs. World Beauty 2017- Бельмесова Айя.

Все участники получили денежные сертификаты на сумму 40 тыс дол. США для участия в Гранд Финале UNIVERSE BEAUTY VIETNAM 2018 universebeauty.pro , призы и подарки от компаний: Estel, Estel Shine, Mary Key, Mary Key Светлана Мигель, Terani Couture, ООО Халеда, ООО Профит Фарм«, Egmont, Кантри Ресорт Спа, Морозко, Ledy Collection, Империя Красоты, ОранжСтоум.

После Фестиваля все члены жюри, почетные гости и взрослых участники попробовали вино- Villa Vinifera, сок- Тамара, брендированную воду «Brand Water» и азиатскую кухню в ресторане Син Чао по адресу: ул. Правды 26.