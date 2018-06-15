В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия-Вселенная - 2018»

11 июня в Москве в отеле KORSTON прошел финал всероссийского конкурса «Миссис Россия-Вселенная - 2018». 30 самых красивых замужних девушек нашей страны боролись за корону первой красавицы.

Главные титулы конкурса: Гран-При Миссис Россия-Вселенная и Миссис Россия-Вселенная получили красавицы из Москвы и из Казани.

Победительницей и обладательницей Гран-при конкурса стала москвичка и мама двоих сыновей Школенко Юлия. Теперь именно она представит Россию на международном конкурсе «MRS Universal-2018» в США.

А Миссис Россия-Вселенная стала Муселимян Нармина из г.Казань. Она представит Россию на международном конкурсе «MRS Top of Universe» на Кипре.

1-Вице Миссис стала Елена Киян (г.Москва), 2-Вице-Миссис – Ольга Орлова (г.Москва).

Также жюри выбрали маму года Россия-Вселенная, ей стала москвичка Виктория Макарцова, топ-модель Россия-Вселенная – Филиппова Мария из г.Новосибирск, а в специальной номинации «Королевский выбор» победила Анна Кондратьева из г.Санкт-Петербург.

Жюри оценивало участниц Миссис Россия-Вселенная – 2018 по нескольким параметрам, внимание уделялось и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя. Среди звездных членов жюри были Сергей Зверев, Константин Цзю, Саша Project, Блестящие и Кристина Новикова, Александр Толмацкий и многие другие.

Данный конкурс прошел в рамках международного проекта Universal Women, который помимо конкурса включает в себя одноименную премию для успешных женщин Universal Women и конференцию для женщин Women of the World.

Организаторами проекта Universal Women являются Кристина Мищенко, победительница международных конкурсов красоты, Мисс Вселенная 2016, руководитель детской модельной Fashion Kids и Адамова Анна –основатель проекта Universal Women, психолог, кандидат наук, эксперт ТВ.