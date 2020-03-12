В Москве состоялся финал Национального конкурса «Миссис Королева России 2020»

5 марта в 18:00 в МЕГЕ Белая Дача состоялся финал Национального конкурса красоты «Миссис Королева России 2020». В заключительном этапе приняли участие 25 самых красивых и успешных женщин со всей России, прошедшие отборочные туры в регионах страны.

С приходом весны еще больше хочется созерцать все прекрасное, поэтому 5 марта 2020 года в МЕГА Белая Дача прошёл настоящий праздник красоты и грации - 25 самых красивых женщин со всей России выступили в финале Национального конкурса «Миссис Королева России 2020».

Зрители увидели дефиле конкурсанток в национальных костюмах, коктейльных платьях и вечерних нарядах. Участницы, которые займут 1, 2 и 3 места, получили специальные подарки от ювелирного магазина «Наше золото». Для победительниц в дополнительных номинациях призы предоставили магазины Эстель Адони и Lady and Centleman, Компания Якутские Бриллианты.

Приятные подарки всем конкурсанткам сделала компания Л'Этуаль.

О КОНКУРСЕ

Национальный конкурс «Миссис Королева России» объединяет профессионалов в сферах бизнеса, красоты, спорта, искусства, медицины и культуры, которые делятся своими идеями, полезной информацией, а также начинающих специалистов, желающих заявить о себе. Площадка конкурса призвана стать трамплином для реализации идей самых красивых и успешных женщин России.

Номинации среди участниц распределились следующим образом

Миссис Королева России 2020 стала Шмитько Ольга г. Ставрополь

Гранд Миссис Королева России 2020 получила Шогенова Ксения из г. Чебоксары

Миссис Королева России International 2020 стала Ирина Риф из Москвы

Миссис Королева Нации России 2020 Ефименко Инна г. Красный Сулина

1-ая Вице Миссис Королева России 2020 Уварова Александра г. Ростов-на-Дону

2-ая Вице Миссис Королева России 2020 Ноздрачева Алена г. Ростов-на-Дону

3-ая Вице Миссис Королева России 2020 Цандекидис Ольга г. Красногорск

Миссис «Королева Глянца России 2020» Радченко Екатерина г. Ростов-на-Дону

Миссис «Королева Гламура России 2020» Кочурова Татьяна г. Череповец

Миссис «Королева Очарования России 2020» Шестакова Оксана г. Архангельск

Миссис «Королева Грации России 2020» Дронова Елизавета г. Сочи

Миссис «Королева Изящества России 2020» Кужугет Радмила г. Кызыл

Официальный сайт конкурса www.queenofrussia.ru