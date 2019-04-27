В Москве состоялся финал всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019».

фото: Татьяна Садовская

Яна Бондарчук

В Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоялся финал сразу двух всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019».

Организаторов, компанию «Alex Group», вдохновила идея проводить финалы двух конкурсов в столь различных возрастных категориях на одной сцене. И это не удивительно, ведь цель события – раскрыть женственность во всем её великолепии: и в совсем юном возрасте, и уже в более зрелом. Девочка, девушка, женщина должна осознавать, что она всегда прекрасна, чувствовать уверенность и привлекательность, смело выходить на сцену и с достоинством преподносить себя.

В этом году событие открыл профессиональный театр танца Анны Кузнецовой «Art Dance Club». Спустя несколько минут на сцене появились роскошные участницы конкурса «Миссис Российская красавица 2019» в вечерних платьях от дизайнера Натальи Вороновой. После перед гостями предстали под зажигательные музыкальные ритмы юные финалистки в костюмах спортивной тематики. Ведущие, шоумен Павел Дикан и телеведущая Евгения Родионова, подробно представили каждую из девочек – их истории и увлечения.

Второй выход участниц «Юная Топ Модель России 2019» в стиле милитари был приурочен к грядущему празднику Дню Победы. Настоящее патриотическое шоу произвело невероятный фурор. Продолжили удивлять жюри и взрослые красавицы. Конкурсантки вышли на подиум в спортивном стиле. Третий конкурс стал для зрителей настоящим праздником красоты, элегантности, утонченности и грации. Взрослые участницы предстали перед зрителями в шикарных костюмах от дизайнера Александры Тарловской и изысканных головных уборах от дизайн-студии «Alisalhats». Юные же конкурсантки обворожили всех присутствующих невероятными образами и вечерними нарядами от дизайнера Анны Рамакаевой. Завершающим стал выход всех участниц в роскошных платьях в пол. Словно сказочные принцессы и королевы они наполнили зал волшебством. Гости, как заворожённые, буквально замерли – настолько великолепны были финалистки.

Членам жюри пришлось долго совещаться перед тем как назвать заветные титулы и фамилии победительниц. Это было сложно, но Марина Хлебникова (советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, актриса, теле- и радио ведущая, заслуженная артистка России), Темур Шакая (Посол Мира, Глава Делового совета Корея - Россия, Бизнесмен года), телеведущий Александр Молочко, Инна Лясковец (актриса театра Армена Джигарханяна, киноактриса, певица, общественный деятель), дизайнер Наталья Воронова (бренд «Voronova dress»), Данила Прайс (рэп-артист, участник группы "7hills", актёр (фильм «Beef: Russian hip-hop»), модель Лера Фрост, дизайнер вечерней и свадебной моды Анна Рамакаева, певица Наталья Соловей, дизайнер Александра Тарловская (бренд «Sarafan Moscow»), чемпион Москвы по панкратион (MMA), кунг-фу Ангелина Семенова (чемпион и призёр международных турниров по тайскому боксу, кикбоксингу, грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, обладатель пояса GIML), Екатерина Орлова (академический директор модельной школы «ICONIC»), Мария Николаенко (чемпионка России и Мира по боксу и кикбоксингу), Алита Зугумова (студия макияжа «Unimakeup»), певец и композитор Игорь Тимаков, Алина Ян (модель, телеведущая), Нина Ланина (генеральный директор «LaniBudinich»), Александра Высоцкая («SP-Models», Испания) всё-таки сделали свой выбор.

Заветные короны «Юная Российская Красавица 2019» были вручены:

Категория MINI (5-7 лет):

«Юная Российская Красавица 2019» - Даниэлла Тимохина (г. Мытищи).

«1 вице Юная Российская Красавица 2019» - Николь Кочедыкова (г. Ульяновск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2019» - Екатерина Макарова (г. Нижневартовск).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2019» - Ясения Лукьяненко (г. Уссурийск).

«4 вице Мисс Юная Российская Красавица 2019» - Валерия Зубарева (г. Казань).

Категория LITTLE (8-10 лет):

«Юная Российская красавица 2019» - Анастасия Николь Недашковская (г. Москва).

«1 вице Юная Российская Красавица 2019» - Евгения Зиятдинова (г. Тюмень).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2019» - Варвара Чиндяйкина (г. Прохладный, Кабардино-Балкария).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2019» - Анастасия Бескровная (г. Верхняя Салда).

Категория TEEN (11-13 лет):

«Юная Российская красавица 2019» - Камилла Канукоева (г. Нальчик).

«1 вице Юная Российская Красавица 2019» - Алина Храпко (г. Рязань).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2019» - Дарья Шумилова (г. Тобольск).

«3 вице мисс Юная Российская Красавица 2019» - Азалия Шигапова (г. Казань).

Категория YOUNG (14 -17 лет):

«Юная Российская красавица 2019» - Юлия Колесникова (г. Рязань).

«1 вице Юная Российская Красавица 2019» - Арина Писаренко (г. Брянск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2019» - Дарья Преснякова (г. Москва).

Все участницы получили незабываемые эмоции и новых друзей. А от организаторов конкурса – модные рюкзачки. От партнёров – эксклюзивные куклы Барби (коллекция от Татьяны Тузовой, категории «Mini» и «Little»), украшения от «ATG jewellery», подарки от «MIRATO ASlA», бренда «Лошадиная сила», «SPETS FORMA», «Kids Stuff» (категория «Mini»), возможность появиться на страницах журнала «LUXURY KIDS».

Особенно стоит отметить сюрприз от SUNNY PEARL. Победительнице в категории «Young» вручили путёвку на международный конкурс в Испанию, где она будет представлять Россию.

Заветную корону «Миссис Российская красавица 2019» получила - Анастасия Базарова (г Москва).

«1 вице Миссис Российская красавица 2019» - Елена Платова (г. Саратов).

«2 вице Миссис Российская красавица 2019» - Яна Галеншина (г. Брянск).

Победительницам были вручены подарки от косметических брендов «BES» и «Лошадиная сила», украшения от «ATG jewellery», сертификаты от «Silk Way» и «Sarafan Moscow», парфюм из линии нишевых ароматов «Teona So Sexy». Порадовали гостей своим выступлением в этот вечер: балет «Dance Club NIKA» (руководитель Надежда Мусатова), «Планета TV», Виолетта Ершова (певица, победительница всероссийского конкурса «Юная Российская красавица 2018» категория «Young»), певица Наталья Соловей, Ольга Гусева (золотой состав группы «Краски»), DJ Martinez и «Параллельный мир», Александра Сережникова со светодиодным шоу, певица Алена Валенсия и многие участницы конкурса «Юная Российская красавица 2019» со своими песнями, стихами и танцами.

BEATY партнёр события: компания «UNIMAKEUP».

Партнёры События: компания «Lani Budinich» (современные, стильные и модные коллекции детской обуви), фабрика домашнего текстиля премиум класса «Farfalina», бренд «GEOMAR», «Kids Stuff», ателье «Образ на прокат», дизайн-студия «Alisalhats», «Instyle zone», «Мастерская Юлии Сениной».

Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто»

Генеральный информационный партнёр: всероссийский детский глянцевый журнал «LUXURY KIDS», детская студия «Планета TV».

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ», «Миссис Российская красавица»), всероссийский детский глянцевый журнал «LUXURY KIDS», Александр Абдулимов, Ольга Шумилова-Абсалямова, Маргарита Моисеенко.

Финал всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица стал настоящим праздником для всей семьи - море положительных эмоций и впечатлений!

http://www.rossiyskayakrasavica.ru

http://www.topmodelrussia.ru