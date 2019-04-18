В Москве состоялся финал всероссийского конкурса 3D-моделирования «Со3Dатель».

Фото: Иван Шишкин.

В эти выходные в центре информационных технологий «Умный город» на ВДНХ состоялся финал конкурса по 3D-моделированию «Со3Dатель».

Его основная цель – выявление и поощрение талантливой молодёжи, российских школьников и студентов, увлекающейся 3D-моделированием, поиск инновационных решений в области искусства и высоких технологий.

Конкурс «Со3Dатель» проводился в этом году впервые и включал в себя три этапа. С 18 февраля по 31 марта – заочный. Авторы подавали заявки на участие, представив творческие проекты компьютерных 3D-моделей. На втором этапе участники должны были разместить в социальных сетях видео со своей работой, размещённой в дополненной реальности. А уже в финале - лучшие из проектов были представлены для оценки реальным отраслевым экспертам. Впервые в мире жюри конкурса имело возможность рассматривать и оценивать работы в соседней дополненной реальности благодаря приложению ARROUND.

Уже на первом этапе организаторы отмечали, что получили от участников «Со3Dателя» большое количество заявок с интересными, креативными и социально значимыми работами. Исходя из такого многообразия, выбрать победителя, особенно в финале, было не легко. Но экспертная комиссия, в состав которого вошли: Евгений Добровольский (председатель жюри, основатель международной платформы «ARROUND.world», эксперт в области новейших технологий), Темур Шакая (почётный член жюри, основатель международной платформы «ARROUND.world»), Тата Лустас (директор по маркетингу «ARROUND»), Оксана Селендеева (основатель школы программирования для детей «CODDY»), Юрий Пронин (главный художник «Союзмультфильм»), Андрей Молчанов, Роман Лукашевич («ДОгМ», специалист по 3D-технологиям «ТемоЦентра»), Сергей Борисов (делегат АО «РСК «МИГ») - всё-таки сделала свой выбор.

Победителем всероссийского конкурса 3D-моделирования «Со3Dатель» стал Николай Сиковой из Москвы с проектом «Создание 3D-персонажа». Юноше вручили компьютер 3D-моделер.

Лауреатом в специальной номинации от председателя жюри, создателя конкурса Евгения Добровольского стал талантливый художник из Санкт-Петербурга - Александр Герм с проектом "WE ARE ART". В качестве приза молодой человек получил поездку в Токио, куда он отправится за вдохновением для новых работ .

На конкурсе Были отмечены и другие проекты:

- Проект «Мобильный манипулятор на омни колесах» Нияза Диваева из Уфы. Для него будет организована экскурсия по одному из заводов АО «РСК «МИГ».

- Проект «Уход от погони» Дмитрия Мелиссина из Москвы. Талантливый автор пройдёт стажировку на киностудии «Союзмультфильм».

- Проект «3D-Монеточка» Маржан Смайловой из Москвы, в котором девушка нашла путь к сердцу кумира, нарисовав 3D-образ в дополненной реальности. Ей подарили ноутбук для дальнейшего творчества.

- Проект «Тахион 9980ХЕ» Алексея Гирича из Москвы. Молодой человек пройдёт стажировку в крупной международной компании «ARROUND».

Участники финала получили не только незабываемые впечатления от творческого общения, но и бесценный опыт по актуальным и востребованным технологиям 3D-моделирования в дополненной реальности, а также подарки.

Партнёры конкурса: «Coca-Cola», «Colins», ФГУП НАМИ, «Sollers», «3dpulse.ru», «МЕЛ».

Организаторы конкурса: платформа дополненной реальности «ARROUND» (http://arround.world), международная школа программирования «CODDY» (https://coddyschool.com), городской проект «Школа Новых Технологий» (http://snt.mos.ru).

«СО3DАТЕЛЬ» проводится при поддержке Департамента информационных технологий г. Москвы, Департамента Образования г. Москвы, Института Бизнеса и Делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИБДА РАНХиГС), ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования» и Киностудии «Союзмультфильм».