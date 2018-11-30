В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Топ Модель России 2018» и «Top Model PLUS 2018».

Фото: Ярослав Топорков.

26 ноября в KORSTON CLUB HOTEL состоялось уникальное мероприятие - финалы всероссийских конкурсов «Топ Модель России 2018» и «Top Model PLUS 2018». Уже второй год его организовывает и проводит продюсерский центр «Алекс Групп».

«Цель нашего события - показать два типа прекрасного, высокая модель и девушки с выдающимися формами, выявить женское начало во всем его великолепии, установить свои российские стандарты красоты модели и определить лучшую из лучших в 2018 году», - говорит учредитель конкурсов, Александр Абдулимов.

За главную «топ» корону страны в финале боролись участницы со всех уголков России, из мегаполисов и малых городов. Объединило их не только желание обратить на себя внимание профессионалов модельного бизнеса, заручиться их поддержкой и получить достойный контракт, но и увлечённость саморазвитием, стремление к творчеству и реализации своих возможностей, бесконечная энергия и открытие новых горизонтов. Свои таланты представительницы прекрасного пола достойно продемонстрировали на подиуме в череде конкурсов. Создать неповторимый образ и проявить себя во многом помогли российские дизайнеры, чьи коллекции были представлены в этот вечер, и стали особым сюрпризом для гостей. Среди них: капсульная коллекция одежды «#дерзкий» от бренда «Chertina-Mineev» - именитого в мире селебрити дизайнера Виктории Чертиной и чемпиона мира по кикбоксингу, самого стильного бойца ММА в России, Владимира Минеева, от дизайнера George Black, участника «Russia Fashion Week», восхитившего шикарной коллекцией вечерних платьев «в пол», от международного бренда женской одежды «Fresh Dress», под идейным вдохновением Ксении Владыкиной, и модные луки от дизайнера Olga Grinyuk.

После такого шоу членам жюри пришлось долго совещаться, ведь все девушки достойно представили себя. Виктория Чертина (известный российский дизайнер), Денис Аверьянов (стилист 2014 года по версии «Fashion TV», владелец именной концепт-студии Averianovstyle), Ольга Гренюк (член союза художников), Кирилл Шимко (трижды рекордсмен «Книги Рекордов Гиннеса», рекордсмен «Книги Рекордов России»), Ольга Образцова (визажист, основатель студии обучения макияжа в Москве Unimakeup), Наталья Шаронова (модель, «Вторая вице-мисс модель мира – 2014», «Третья вице-мисс конкурса Мисс планета 2015», организатор ежегодной недели Моды «Lexus Fashion Week»), Александр Гринев (продюсер, режиссёр, финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову», владелец международного видеопродакшена), Ксения Владыкина (создатель международного бренда женской одежды «Fresh Dress»), George Black (российский модельер, член Союза дизайнеров Москвы, участник «Russia Fashion Week»), Владимир Минеев (многократный чемпион мира по кикбоксингу, самый стильный боец ММА в России), издатель Роман Голденберг, Александра Великородная (модель, основатель ювелирного бренда Monsoro Jewellery), Ольга Журавлева (певица, модель, дизайнер) - всё-таки сделали свой выбор.

В итоге заветные короны «Топ Модель России 2018» от Александры Великородной (ювелирный бренд «Monsoro Jewellery», @monsoro_jewellery) присудили:

«Топ Модель России 2018» - Алина Рудакова (Саратов).

«Первая вице Топ Модель России 2018» - Анастасия Шабловская (Магнитогорск).

«Вторая вице Топ Модель России 2018» - Полина Гриб (Нижневартовс).



А в конкурсе «Top Model PLUS 2018» титулованными персонами стали:

«Top Model PLUS 2018» - Анастасия Бокша (Таганрог).

«Первая вице Top Model PLUS 2018» - Софья Албаева (Самара).

«Вторая вице Top Model PLUS 2018» - Эльвира Ишмуратова (Уфа).

Все участницы получили не только незабываемые эмоции, но и ценные подарки от организаторов и партнёров конкурса: сюрпризы от семейной мастерской "Сделано Валерьяном" (@sdelano_valerianom), от компании «DJ STRAZ» (@djstraz), фабрики домашнего текстиля премиум класса «Farfalina» (@_farfalina_), рекламно-производственнойкомпании "МультиКолор" (@rpkmulticolor), бренда отбеливания зубов «My Brilliant Smile» (@my.brilliant.smile.msk), от Зои Бондаренко - авторские аксессуары из натуральной кожи.

От партнёров События: бренда «Chertina-Mineev» (@chertina_mineev), дизайнера Ольги Гринюк (@olgagrinyuk_shop), от «ATG jewellery» (дизайнерские изделия ручной работы,@atg_jewellery), от студии обучения макияжа в Москве «UNIMAKEUP», официального фотографа конкурса Елизаветы Шелудько, от дизайнера Веры Череповой - были сделаны специальные подарки тем участницам, за которых они болели.

Не обошлось в этот вечер и без музыкального перфоманса от проекта N-JOY DJ s (Андрей и Сергей Наумовы - участники шоу «Замуж за Бузову»), танцевального шоу невероятной красоты и грации show ballet «Celebrity», Ольги Леманн-Балашовой (солистки оперного итальянского театра Италии им. Джузеппе Верди), певицы Букатары, дуэта певицыАллы Рид (солистки театра "Градский Холл", 1/4 финалист шоу "Голос-4") и Стаса Обухова (шоу "Голос-4"), певицы Ольги Журавлевой и Кирилла Шимко (трижды рекордсмена «Книги Рекордов Гиннеса», рекордсмена «Книги Рекордов России»), певицы Оксаны Симоновой. А Алена Валенсия вышла на сцену с премьерой песни «Твоя плохая».

Среди гостей события присутствовал Генеральный Консул Италии - Франческо Форте.

Ведущими события стали: любимый VJ Филиппа Киркорова, продюсер телеканала «Fashion TV», радиоведущая «Мегаполис ФМ». - Катя Гусева и шоумен, телерадиоведущий, продюсер, DJ - Andrei Deep.

Увенчался праздник огромным трехъярусным тортом от "ДарМаркет" (@darmarket) - сладким подарком, который точно не повредил фигурам участниц.

Генеральный партнер конкурса: KORSTON CLUB HOTEL

BEATY партнёр: студия обучения макияжа в Москве «UNIMAKEUP», школа визажа и грима при Мосфильме «Estel Shine».

Официальный перевозчик конкурса: Спринт Авто

Партнеры События: международный бренд модной женской одежды «Fresh Dress» (@freshdress_shop), современные десерты, визажист Елена Барагамова (@baragamova.lena), компания «Mary Kay»).

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ». «Миссис Российская красавица»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова-Абсалямова, Маргарита Моисеенко.

@alexgroup_konkurs

http://rossiyskayakrasavica.ru/

http://topmodelrussia.ru/

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