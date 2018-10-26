В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Юная Топ Модель России 2018» и «Миссис Российская красавица 2018»

фото: Муслим Шахтамиров

Ярослав Топорков

В KORSTON CLUB HOTEL десятки красавиц со всех уголков России собрались на одной сцене, чтобы побороться за титул «Юная Топ Модель России 2018» и «Миссис Российская красавица 2018». Они потратили ни одну неделю на подготовку: изготавливали шикарные платья и костюмы, занимались хореографией, оттачивали подиумный шаг и умениеработать «на камеру», показать себя на сцене. Такой серьёзный подход вполне объясним, ведь «Юная Топ Модель России 2018» и «Миссис Российская красавица 2018» нацелены на выявление самых талантливых, красивых, увлечённых саморазвитием представительниц прекрасного пола вне зависимости от возраста. Организаторы конкурса, компания «Alex Group», уверенны, что девочка, девушка, женщина должна осознавать - она всегда прекрасна, чувствовать уверенность и привлекательность, смело выходить на сцену и с достоинством преподносить себя. Именно поэтому основная цель конкурса - раскрыть женственность во всем её великолепии - и в совсем юном возрасте, и уже в зрелом.

Открыли событие популярные исполнители: Алена Валенсия и Dance Club NIKA, участник телевизионного музыкального проекта «Голос» - ЗЛАТ, Пьер Нарцисс и Юля Чернова эксклюзивной премьерой новой совместной песни, участник многочисленных международных фестивалей - певец Лев Ян. После перед гостями предстали юные финалистки в костюмах «матросы». Ведущие, шоумен Павел Дикан и телеведущая Евгения Родионова, подробно представили каждую из девочек - их жизненные истории и увлечениях. Затем на сцене появились роскошные участницы конкурса «Миссис Российская 2018» в деловом стиле. Завершили первый конкурс незабываемым выступлением девушки из балета Dance Club NIKA (руководитель Надежда Мусатова) - «Dance Show».

Второй выход участниц «Юная Топ Модель России 2018» в цветах триколора произвёл невероятный фурор в зале - они устроили настоящее патриотическое шоу. Продолжили удивлять жюри, экспертную комиссию и взрослые красавицы. Конкурсантки появились в нарядах от бренда «Русская Краса» (дизайнер Ангелина Груздева), созданных для современных девушек с их представлениями о качестве, комфорте и красоте. А завершили отборочный этап энергичным выступлением детская студия «Planeta TV».

Третий выход юных участниц стал особенным - девочки вышли в образах сказочных принцесс под музыкальное сопровождение Русской Барби - Татьяны Тузовой. Взрослые конкурсантки в этом отборочном туре появились в вечерних образах. Гости буквально замерли - настолько великолепны были участницы в фантастических платьях. После на сцене появились несравненные: певица Наталья Соловей, Шарон с зажигательным бразильским танцем, певица Букатара. Это было феерично!

После таких конкурсов членам жюри и экспертной комиссии пришлось долго совещаться, ведь все участницы были бесподобны!

Певица Наталья Соловей, стилист-имиджмейкер Есаи Симикян, телеведущий и актер Алексей Куличков, психолог Марианна Абравитова, доктор Олег Шадский, стилист Эстель Семенчук, Татьяна Тузова (Русская Барби), Франческа Чаоппи (маркетинговый ди⁠ректор компании Мирато Азии, фэшн блогер), Катя Орлова (академический ди⁠ректор школы моделей «ICONIC»), Анна Оганесян (дизайнер и создатель бренда украшений и аксессуаров), Ольга Орлова (вице миссис Россия_Вселенная 2018), издатель Роман Голденберг, аккордеонистка Екатерина Клишина (лауреат всероссийских и международных конкурсов), топ-визажист Эрик Эндиков, актёр Евгений Герчаков, продюсер Сергей Филимонов всё-таки сделали свой выбор.

Заветные короны «Юная Топ Модель России 2018» от ювелирного Дома Анны Оганесян получили:

Категория Mini (4-7 лет):

«Юная Топ Модель России 2018» - Василиса Васильева (4 года, г. Тюмень).

«1 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Мария Кляр (6 лет, г. Нижневартовск).

«2 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Санета Балкарова (5 лет, г. Нальчик).

«3 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Ева Навдужас (7 лет, г. Тюмень).



Категория LITTLE (8-10 лет):

«Юная Топ Модель России 2018» - София Юдаева (10 лет, г. Рязань).

«1 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Луиза Жданова (9 лет, г.Нижневартовск).

«2 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Арина Лохматова (8 лет, г. Саратов).

«3 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» » - София Пипиа (8 лет, г. Солнечногорск).

Категория TEEN (11-13 лет):

«Юная Топ Модель России 2018» - Мария Синичкина (12 лет, г. Севастополь).

«1 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Азалия Шигапова (12 лет, г. Казань).

«2 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Камилла Канукоева (11 лет, г. Нальчик).

«3 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Вера Иванова (13 лет, г. Самара).



Категория Young (14 -17 лет):

«Юная Топ Модель России 2018» - Александра Сердюк (16 лет, г. Нижневартовск).

«1 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Анастасия Алпатова (16 лет, г. Рязань).

«2 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Анна Буевич (17 лет, г. Нижневартовск).

«3 вице мисс «Юная Топ Модель России 2018» - Валерия Скребцова (14 лет, г. Комсомольск-на-Амуре).

Участницы получили не только незабываемые эмоции, но и ценные подарки от организаторов и партнёров конкурса: эксклюзивные куклы Барби от Татьяны Тузовой, шикарные наряды от бренда «TKIRA KIDS», сертификаты на обучение в центре Hitch.wiki, от брендов «MIRATOAZIA», «GEOMAR», «Silk Way», разворот в журнале «Звездные детки». Особенным сюрпризом стали цветочные композиции от компании «Fleur da Vinci», ортопедические подушки и абонементы на массажные процедуры в оздоровительном центре от доктора Олега Шадского.

Заветную корону «Миссис Российская красавица 2018» от Дианы Егоровой получила - Алена Волкова (30 лет, г. Москва).

«1 вице Миссис Российская красавица 2018» - Елизавета Дронова (32 года, г. Сочи).

«2 вице Миссис Российская красавица 2018» - Ангелина Груздева (30 лет, г. Нижний Новгород).

«3 вице Миссис Российская красавица 2018» - Элина Новикова (34 года, г. Севастополь).

Неожиданным сюрпризом для победительниц стали украшения из кожи крокодила с полудрагоценными камнями от «ATG Jewerly». А также подарки от нового премиального косметического бренда «Cosmetics News».

Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».

Партнеры События: цветочная компания «Fleur da Vinci», «MIRATOAZIA», «GEOMAR», «Mary Kay» и визажист Елена Барагамова, «Silk Way», детская студия телеведущих «Planeta TV», дизайнер Ангелина Груздева, «Trendy Dress», клиника доктора Олега Шадского, линия авторских украшений Дианы Егоровой - «Brand by dianaaamiss», компания «CRUSET», косметический бренд «Cosmetics News», итальянский ресторан «PEPE NERO», «Fit Body», бренд «ATG Jewerly», школа визажа и грима «Estel Shine».

Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Информационные партнеры: Women's Time (элитный женский журнал), «Planeta TV», журнал «ShowMenS», журнал «ShowWomenS», журнал «Звездные детки».

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ». «Миссис Российская красавица»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова-Абсалямова, Маргарита Моисеенко.



http://rossiyskayakrasavica.ru/

http://topmodelrussia.ru/

https://www.instagram.com/alexgroup_konkurs/?r=nametag