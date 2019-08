В Москве состоялся I-й Международный конкурс креативных индустрий «Экзерсис-2019»

15 августа в Москве в Технопарке «Калибр» прошел конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис-2019» в формате публичного просмотра презентаций и видеоклипов коллекций одежды в рамках Фестиваля креативных индустрий: All about fashiontech.

Организаторами конкурса «Экзерсис-2019» выступили акционерное общество «Рослегпром», выставочная компания «РЛП-Ярмарка» и Технопарк «Калибр».

Участников и гостей Конкурса приветствовали: Михаил Коган, председатель Совета директоров ПАО «Калибр», Сергей Севостьянов, генеральный директор ПАО «Калибр», Александр Круглик, исполнительный директор ООО «РЛП-Ярмарка», Владимир Зубец, ведущий дизайнер компаний SAMOS и Stainberg и Сергей Сысоев, дизайнер Модного дома «Sergey Sysoev».

Поздравляя «Экзерсис» с новым форматом, все выступающие говорили о необходимости освоения дизайнерами креативных индустрий – это творчество, соединенное с высокими технологиями, это новое понимание роли дизайнера не только в создании продукта, но и в его презентации широкому кругу потребителей.

Жюри возглавили Владимир Зубец и Сергей Сысоев, в состав жюри вошли: Элина Андросова, президент Межрегионального объединения домов моды, Анна Цвинария, продюсер агентства профессионального контента Multiways,Светлана Костенко, главный редактора журнала «Ателье», Людмила Мезенцева, дизайнер ТМ «Веретено», Юлия Мятковская, главный дизайнер ТМ F5, Анна Ситникова, руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, Илья Соколов, режиссер студии «Видеоника», Алексей Смуров, менеджер по PR, маркетингу и рекламе Технопарка «Калибр», Дарья Черныш, fashion режиссер, директор агентства TOP SECRET kids.

По единодушному мнению жюри перед дизайнерами конкурса стояли очень сложные задачи: представить в коллекции современный авторский продукт и органично, с драйвом, презентовать его для своего потребителя. Для того чтобы продукт был «продан», в данном случае жюри, необходимо было наполнить его идеей, которую дизайнер вкладывает в свое творчество и гармонично выдерживает на протяжении всего проекта. И ряду дизайнеров это удалось сделать, эксперты говорили о желании примерить, купить или начать самим снимать свои клипы о моде. Жюри оценили первый опыт участников, как удачный, и пожелали им развития и коммерческих успехов.

Совет партнеров на конкурсе представляли: Карина Андреева, заместитель директора НЦ «Ассоль», Мария Кашина, коммерческий директор компании Royal Dress forms, Валентина Кузнецова, главный редактор Информационного агентства «РИА Мода» и Дмитрий Попов, директор по стратегическому развитию компании DIBONI.

Партнеры отметили, что «Экзерсис» всегда умел удивлять новыми молодыми талантами, а на сей раз удивил и форматом. Помимо дизайнера одежды авторы коллекций, проявили себя и как маркетологи, режиссеры, сценаристы…Российской индустрии есть, кем гордиться.

В конкурсе приняли участие 23 дизайнера, представившие 20 работ: Людмила Агаркова (Maidens of the Nord), Дахалина Аракелян (Даханаго), Дарья Алейникова и Анна Балабекина (Ух ты, Вермеер!), Ольга Вишнякова (GODDESS OF OUR DAYS), Мария Дмитриева и Мария Родионова (In memory of Zaha), Ольга Ивенина, (Грани шторма), Александра Каверзина (Амстердам), Елена Каленкевич и Екатерина Клязович (One more shot), Юлия Калинина (ZAЖGY MOZGY), Екатерина Лапикова (Dance of the city), Петя Ле (Мы молоды!), Ариадна Любимова (Оксюморон), Лиана Мурзаканова (Archi-Brid), Ольга Оливия (Даешь право!), Антон Пермяков (Ветер Востока), Ксения Савостьянова (United World), Евгения Фархадини (AKIRA), Алиса Хабарова (Смятый лист), Виктория Шленова (Freedom of the consciousness), Дарья Югай (Your rules, your colors).

Посмотреть все клипы коллекций можно на канале Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Награждение победителей, призеров и участников состоится 17 сентября, в первый день работы 53-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

Дизайнеров ждет Гран-при конкурса – денежный грант от ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», Модного Дома «ZИМА», НПО «Грация» и НЦ «Ассоль».

На стажировки к себе пригласят Владимир Зубец, Сергей Сысоев, Людмила Мезенцева и студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design. портновские манекены компания Royal Dress forms, интеллектуальный приз НПО «Грация», Инновационный приз НЦ «Ассоль», профессиональные книги и сборники ИД «КОНЛИГА-МЕДИА», сертификаты на размещение интервью на своих порталах ИА «РИА Мода» и проект ModaNews.ru, подарочные издания проект «Свободные художники Петербурга».

Видео-партнером Конкурса выступила компания DIBONI.

Жюри получили в подарок от Дизайн-студии «Нить Ариадны» сувенирную продукцию с новым логотипом «Экзерсис».

Ждем всех на 53-й Федеральной ярмарке «Текстильлегпром», которая пройдет 17 – 20 сентября 2019 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75.

Официальный хештег: #экзерсис2019