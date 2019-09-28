В Москве состоялся второй сезон фестиваля моды M.I.F.F

Подтверждая наднациональный статус мероприятия, программу подиумных показов посетили с официальным визитом представитель West New York Fashion Week - Лилия Юдина, со-организатор проекта International Couture в рамках Altaroma Fashion Week - Мария Кристина Ригано, а также дизайнер-участник Shanghai Fashion Week - Бин Чен. В завершение вечера каждый из иностранных гостей в краткой благодарственной речи отметил понравившиеся коллекции, пожелал творческих и коммерческих успехов всем дизайнерам и участникам фестиваля, а также выразил готовность посетить будущий третий сезон проекта. M.I.F.F также удостоили своим вниманием многие эксперты и игроки российской индустрии моды, в их числе были представители таких компаний и проектов, как выставка CPM, ресурсный центр Fashion Hub, Ассоциация «Недели моды», бутик Rusпублика, кластер Fashion Tech, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и ряд специализированных медиа.

Программа показов состояла из девяти подиумных шоу, разделенных по темам. Блок «новые имена» включил презентации коллекций Aiya Collection, Bekoev Collection, Insolence и Judy Green. Дизайнеры продемонстрировали широкую творческую палитру от национальной аутентичности до провокационной панк-рок стилистики. Во второй блок показов «национальный костюм» вошли две полноценные постановки от Театра танца и костюма «Эдегей» и Театра костюма и пластики Татьяны Миловановой, а также красочное дефиле от бренда Tarbiya, особенно запомнившееся иностранным гостям фестиваля. Динамичный модный показ подготовил красноярский дизайнерский бренд Purpurnoe Nebo, показавший коллекцию, включающую яркие и удивительно легкие меховые изделия идеальной посадки. Закрывающим шоу стал специальный гостевой показ дома моды Guler Baysal Haute Couture из Турции, команда которого привезла в Москву новую линию вечерних платьев, расшитых камнями и стеклярусом, а также неповторимый свадебный образ, запомнившийся абсолютно всем присутствующим. Еще одним специальным гостем фестиваля стала дизайнер из Молдавии Жанна Березовская, создатель бренда вечерних платьев Berrezzo.

В пространстве шоу-румов посетители M.I.F.F могли также познакомиться ближе с брендом стильных рюкзаков IRS, работами московской дизайнерской марки Judy Green, коллекциями Insolence и Purpurnoe Nebo, а также уникальным вышивальным оборудованием и готовыми образцами изделий компании «Адлин» и ее собственного бренда женской одежды Brivido Moscow.

Особое внимание гостей фестиваля привлек неординарно оформленный в виде фотозоны корнер флористической мастерской Fresh Mix. Фуд-зона M.I.F.F, подготовленная проектом Pro Brunch, также стала важным компонентом мероприятия. Косметический бренд Beautific Cosmetics Russia и ювелирная компания «Бронницкий Ювелир» подготовили для важных гостей фестиваля специальные подарки, а творческая команда школы макияжа Unimakeup Studio поддержала программу показов, создав совместно с дизайнерами-участниками образы для моделей. Партнер официальной видео-съемки M.I.F.F – Студия JAM Films и видеограф Юрий Зайцев. Ведущий мероприятия - шоумен Никита Шиповский. Официальные фотографы Moscow International Fashion Festival – Мария Бодрякова и Сергей Юдин (Фотостудия Triumph), Артур Айрапетян и Михаил Кириков.

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Международный фестиваль моды M.I.F.F был учрежден весной 2019 года и призван объединить дизайнеров из России и соседних стран для осуществления совместного вклада в развитие международной индустрии моды. Проект является коммуникационной платформой для дизайнеров, байеров, стилистов и других участников рынка. Основатель M.I.F.F - Каныкей Батырова, молодая бизнес леди из Бишкека (Киргизия), активно реализующая творческий и управленческий потенциал сразу в нескольких сферах деятельности. В прошлом успешный топ-менеджер, сегодня Каныкей руководит бизнес-проектами в области развития и личностного роста, женского предпринимательства, образования и индустрии моды и красоты. В 2020 году планируется расширить географию фестиваля M.I.F.F, и провести его в Бишкеке и Париже.